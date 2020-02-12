【金像獎2020】39年來首度取消實體頒獎　爾冬陞︰5月公布名單

第39屆香港電影金像獎今日（12日）率先公布各項獎項提名，因為疫情肆虐影響，今年改由網上公布提名名單取代舉行記者會。 主席爾冬陞接受電話訪問時表示，今年金像獎將不會舉行實體形式，取消在舞台上頒獎，而頒獎日期亦相信會延期。

主席爾冬陞接受電話訪問時表示，今年金像獎將不會舉行實體形式，取消在舞台上頒獎，而頒獎日期亦會延期。

今屆金像獎將取消實體頒獎禮

今日（12日）香港電影金像獎在網上公布提名名單，主席爾冬陞之後接受電話訪問表示，「實體、舊形式、舞台形式的頒獎禮，今年一定不會舉行。」他指出，取消實體頒獎禮，是歷年來首次，他們一直都希望想辦法舉行，但經過上星期董事局討論，決定今年不會以原有方式舉行頒獎禮，無論在尖沙咀文化中心或九龍灣國際展貿中心，都不會舉行典禮。

爾冬陞表示2003年受到「SARS」疫情影響，當年雖有考慮過停辦頒獎禮，但最終都有如常舉行。今年考慮到台前幕後牽涉的人數眾多，加上入圍的也有海外演員，由於掌握不到疫情的發展，所以決定停辦實體頒獎禮。

第39屆香港電影金像獎最遲於5月中旬前公布得獎名單。

有考慮過錄播 詳情要再開會討論

而原定會在4月19日公布得獎名單及舉行典禮，爾冬陞就話覺得如期公布會有困難，但都不想拖延太久，怕影響下年第40屆的頒獎禮，希望今年最遲在5月中旬之前能公布得獎名單。

他表示金像獎方面有考慮過以錄播的形式，但考慮到保密、候選人的意願、場地等問題，同時也不想聚集太多人，所以都要在接著幾天開會討論，最後應該以甚麼形式進行。

「開會所需的口罩也不齊」

雖然今屆頒獎典禮，由於疫情關係，本屆籌委會決定取消，但場刊方面會如常拍攝，爾冬陞表示這個傳統就不想斷。而到底最後頒獎會以甚麼形式舉行，他就話要大概10日時間左右討論。

提到金像獎一向有「金像同行」的環節，爾冬陞就話怕工作人員因出外拍攝會受感染，至於會否以金像獎名義購入口罩派給有需要人士？「金像獎不是一個好有錢的組織，老實說我們現在開會所需的口罩也不齊，也買不到。所以我們會盡量在能力範圍內提供協助，考慮能否做到。」