窪塚洋介16歲大仔正式出道　網民：激似爸爸好有型

星二代多數遺傳到父母的優良基因，就算有沒有踏入娛圈，都會特別受到大家關注。 現年40歲的日本男星窪塚洋介日前宣布16歲大仔窪塚愛流將會加Model界，消息一出網民都大讚佢五官似足爸爸，仲搵返佢以前演出過的電影，相信未來娛圈又多一個有潛質的新星。

窪塚在Instagram透露16歲大仔愛流將踩入模界。（yosuke_kubozuka/g圖片）

窪塚洋介24歲就與圈外女友德子結婚，婚後育有一個兒子窪塚愛流，兒子遺傳到爸爸的好基因，現年16歲就已經高177cm，窪塚洋介日前更在Instagram貼出大仔和同夫異母妹妹的合照，留言指「My son "AIRU" starts model business.」，宣佈兒子都要加入演藝圈。

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網民：愛流同爸爸成個餅印

其實兩年前窪塚愛流已經在電影《愛哭鬼阿晶的奇蹟》處男登場，扮演主角松田龍平的年輕版。

網民知道身材高挑、樣子清秀的窪塚愛流將要進軍男模界，紛紛表示興奮，大讚他和爸爸成個餅印，細長丹鳳眼以及性感的厚唇，表示很期待愛流的作品，也希望他會和型男爸爸合體演出。

大仔窪塚愛流已經高過爸爸！（airu_kubozuka/ig圖片）

窪塚洋介4年前宣佈再婚，與巨胸舞蹈員PINKY拉埋天窗，兩人去年在夏威夷補辦婚禮，大囝愛流和妹妹都有見證這個時刻。窪塚洋介與兒子感情也很好，不時都在社交平台貼出父子合照。