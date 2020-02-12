【上流寄生族】曹汝貞16歲性感出道　孝順女曾為失聯父還3億韓圜

由奉俊昊執導的南韓電影《上流寄生族》（台譯：《寄生上流》）在今屆奧斯卡金像獎創下紀錄，成為首部非英語電影奪得最佳電影大獎。 戲中演員憑電影在全球的知名度火速攀升，飾演「富太」的靚女演員曹汝貞初出道時演過不少鄰家乖女的角色，慢慢蛻變挑戰不同戲路，後來一脫成名被封韓國第一艷星，而原來現實中她更試過代父還債。

曹汝貞在《上流寄生族》中飾演有錢人的太太。（《上流寄生族》劇照）

《上流寄生族》以兩個不同階層的家庭反映現實社會的貧富差距，戲中角色性格鮮明，讓全球觀眾留下深刻印象。當中飾演「富太」的靚女演員曹汝貞，更是廣受關注。

曹汝貞除了當年在《方子傳》一脫成名紅遍娛圈，原來她現實中更試過代父還債。（IMDB圖片）

有傳因拍攝情慾片與男友分手

現年38歲的曹汝貞1997年為雜誌擔任model出道，起初以演出電視劇為主，包括：《我如何呢？》、《不知別人的速度》、《野人時代》、《太陽的南邊》等等。為了鍛煉自己的演技，她在時裝劇和電影中不斷挑戰奸角、搞笑等角色。

直至2010年，她終於拋下鄰家女孩的形象，在電影《方子傳》中一脫成名，連場情慾激情戲讓她瞬間爆紅。當年甚至有知情人士爆料她為了演《方子傳》而和男朋友分手。

點撃即睇曹汝貞蛻變之路：

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D Cup 身材後天加工？

因為在《方子傳》挑戰大尺度激情戲一炮而紅，但人紅就一定是非多，當時有不少人指曹汝貞豐滿的D奶身材是後天加工，但她一於少理，接拍另一部古裝情慾電影《滿宮春》，於是有「韓國第一艷星」之稱。

曹汝貞出道以來，事業心有多重是有目共睹，但在2018年年尾，她就被爆要代父還債超過200萬港元。

在《上流寄生族》 演富媽媽的曹汝貞，是一位國際公司CEO的太太，負責子女的教育、聘請家裡司機和傭人，以及照顧家人一切起居飲食。她的性格天真、單純。（《上流寄生族》劇照）

雖與父親失聯 但仍替父還債

事源當時曹汝貞的父親被爆在2004年，向鄉下的朋友以開設療養院為理由，借了3億韓圜，即大約200萬港元，但之後卻一直沒有還錢。

曹汝貞當時的經理人表示自己的父母當年因為財政問題而離婚，她也沒再和父親聯絡，對父親借錢一事並不知情。但曹汝貞最後決定與對方見面，更向這位受害人表達歉意，承諾先替父親償還3,000萬韓圜（約20萬港元），更表示會盡力解決父親餘下的債務。