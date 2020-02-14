【東京攻略】梁朝偉五大美女助手好搶鏡　有一位仲靚過張栢芝

2000年上映的《東京攻略》，講述梁朝偉飾演的日本國防部特工，聯同鄭伊健飾演的私家偵探及富家女陳慧琳，偵查美國中央情報局涉及的偽鈔事件。 除了幾位大明星加上連場動作戲夠吸引外，梁朝偉身邊的5位美女助手亦相當搶鏡，當中包括初出道的張栢芝，以及4位日本小花，個個都顏值高企。

梁朝偉飾演日本國防部特工，華人版Mission Impossible咁。（電影截圖）

更多精彩劇照

《東京攻略》由馬楚成執導，集合梁朝偉、鄭伊健及陳慧琳三大明星，斥資到東京進行拍攝，當年在賀歲檔上映，收逾2800萬港元票房。2005年推出續集《韓城攻略》，換上梁朝偉搭任賢齊及舒淇，只換來700多萬票房；到前年再推《歐洲攻略》，依然以梁朝偉作賣點，但其餘卡士就變成內地演員吳亦凡及唐嫣，電影亦以中國市場為主。

栢芝真係靚到「Dum」一聲。（電影截圖）

幾位日本美女幾搶鏡。（電影劇照）

講返20年前，陳慧琳同張栢芝正值狀態大勇，前者飾演銀行總裁獨生女，是第一女主角，而後者扮演梁朝偉的得力助手，有不少動作場面。梁朝偉的角色屬於玩世不恭的類型，身邊幾位助手都是美女，以張栢芝為首外，仲有4位日本女演員，當中包括後來爆紅的日劇女王，另一位就顏值驚人，仲靚過張栢芝，想知係邊個？立即點擊下圖啦！