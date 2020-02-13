【Baby復仇記】陳靜睇過艷舞唔怕尷尬　王敏奕拍性感攝孕婦寫真

《Baby復仇記》於今日正式上映，該片入入圍第 32 屆東京國際電影節「亞洲未來」單元，更被邀請為香港亞洲電影節 2019 閉幕作品，電影由本地新一代女導演陸以心執導，《逆流大叔》、《翠絲》 廖婉虹監製，金像獎最佳女配角陳靜（Dada）與朱鑑然主演，加上由余安安、張繼聰、王敏奕（Venus）、余香凝（Jennifer）、 麥芷誼（Koyi）、胡子彤、林家熙（Locker）及「肥腸」徐浩昌等人演出。

Venus、Jennifer及Koyi為Dada安排睇脫衣舞男表演。（電影公司提供）

《Baby 復仇記》道出「生仔」 從來都是一段夫妻要一起走過的非凡歷程，見證女生們由女孩子變成媽媽的銳變成長。而Dada、Venus、Jennifer及Koyi四位戲裡戲外閨蜜在拍攝途中笑料百出，其中一場講到Dada相約她們到澳門旅行放鬆，豈料三人卻為她安排了看男士艷舞表演。

四人不約而同笑言拍這場戲時既尷尬又興奮，Dada說：「我都有過類似所以都好少少，我有一年生日會一班女仔朋友請啲脫衣舞男表演，拍攝時都有諗返嗰陣情景都冇乜尷尬，反而係Venus、Jennifer、Koyi就好似好尷尬囉！」Jennifer則笑言：「我地喺化妝間時聽到啲男Dancers到時都好興奮，但點知一Roll機大家就勁尷尬，反差好好笑。」

Dada早就有睇過脫衣舞男表演。（電影公司提供）

除了結伴去看艷舞團外，Venus更有拍攝孕婦寫真的戲份，戲中長期戴上假肚的她表示：「一開頭覺得好玩，因為好真，但戴咗上身後覺得行路好辛苦，著鞋都要服裝幫手。一到現場化妝就戴，化妝食飯都唔除，到收工真係腰痛膝頭痛，大肚真係好辛苦，會明白孕婦點解燥底。」

Venus又大讚導演陸以心善於跟演員溝通，尤其是拍攝這場帶點性感的戲份上，她說：「得意經歷，導演事先有同我講呢場戲，我都覺幾好玩。我工作成日影相，但導演話今次唔想影到好靚，想拍到普通人第一次入Studio嗰種喜劇感，有啲難度，有啲事要錯錯地。事前我冇乜顧慮，導演好照顧演員感受，每一套衫去試都以演員舒服為主。」