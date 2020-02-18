《獸頭救兵》影評：《炸雞特攻隊》班底炮製　神秘動物園笑聲不斷

小時候，跟着父母一起去到仍然未拆卸的荔園，於裡面的動物園，觀賞大小不同的動物，有兇猛的獅子，也有長頸鹿等等。然而，其實你有沒有想過，在動物園裡的動物，是否真實的動物呢？是夜觀看這部由Son Jae-Gon執導的最新作品，一家動物園正在面臨倒閉，所有動物又被搬離的情況之下，一名臨時律師如何把動物園繼續維持營呢？《獸頭救兵》（해치지않아）從爭取正職的機會，至挽救動物園的危機，劇情言之有物，創意十足。

《獸頭救兵》故事講述在一家知名律師事務所擔任臨時職位的太洙（安宰泓 飾），他夢想有一天能夠在此正式任職，於是每天花很多時間達成他的目標。一天，一個難得的機會降臨在他眼前——他要把即將停業的動物園重振起來。可是，這家動物園裡卻已經沒有任何動物了，因此太洙便想到了一個妙計，決定讓動物園的職員們一起扮成動物面對前來的遊客！

這奇招讓動物園重新吸引遊客上門，並且還在網上造成話題，這也讓太洙有機會得到律師事務所正式的職位。然而，太洙卻發現動物園即將面臨前所未有的危機，究竟他該如何挽回局面呢？

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看到《獸》片的海報，大概就已經猜到這是一部什麼類型的喜劇電影，韓國喜劇題材的電影，其實並不完全十分好笑，有時候更只會覺得老套乏味，前陣子在港公映的某套喜劇作品，真的毫無趣味可言，甚至刻意把「當年情」放在一場沒有意思的情節裡，顯得有點尷尬。

還未進場觀看《獸》片之前，其實都是有點擔心，這是否一部同類型的喜劇電影呢？影片改編自同名漫畫《Secret Zoo》，故事從一位為了奪得正職職位而不惜一切的太洙，一次可以為他帶來成為真正律師的機會。然而，他在動物園的期間，卻跟園裡的職員建立了一段友情，可是，動物園在這刻卻面臨重大的危機，那他們又如何去解決動物園的問題呢？

電影的前段部份，主要是以劇情敘事的形式，講述太洙在律師行時所遇到的事情，描寫公司裡經常看到的階級觀念，然而劇情描寫比較平舖直敘，略嫌有點乏味。直到中段開始，太洙想到人扮動物的這個橋段，就算明知後段的故事變得滑稽，但仍然會對於故事的發展感到興趣。幸而，中段開始的劇情漸入佳境，輕鬆風趣的幽默情節，蓋過了前段的平淡，片中幾隻「動物」的蝦碌，讓人捧腹大笑，滿場笑聲，已經很久都沒有在戲院感受過這種氣氛。

無疑，電影整體的創意十足，素材豐富，娛樂性十足，加上動物造型可愛，以及一些抽離現實，趣味十足的情節，觀看電影時也會分外投入。影片有不少令人感到驚喜的情節，其中一場是當太洙在扮北極熊期間，突然感到口喝。他在附近看到了一瓶可樂，頓是把可樂瓶打開來喝，隨即被遊客發現，吸引更多遊客前來觀看，成為園內主要節目之一。這段情節即時回想起可口可樂的經典廣告，就是北極熊喝可樂的片段，這段既勾起很多觀眾的回憶，同時在片中亦起了很大的作用，亦帶出了電影的高潮部份。

片中主要五位演員的演員，包括安宰弘、姜素拉、朴榮奎、金聖午及全余贇，他們在片中有不少的場口，均要以動物的造型出場，加上要做出不少的動作，各位的演出生動自如，同時亦突顯出演員們之間演員默契十足（《獸頭救兵》劇照）

片中主要五位演員的演員，包括安宰弘、姜素拉、朴榮奎、金聖午及全余贇，他們在片中有不少的場口，均要以動物的造型出場，加上要做出不少的動作，各位的演出生動自如，同時亦突顯出演員們之間演員默契十足，擦出很大的火花，配上動物的木納造型，做出不同的小動作，引來不少的笑聲。

無可否認，《獸》片可以說是近期一部看得最輕鬆，笑聲連連的喜劇作品，動物園職員化身成動物，縱使有點荒謬，但不失為電影添上創意。影片從一場動物園的拯救行動中，道出社會寫實的景象，引申在職場上的階級觀念，都市發展的規劃，舊日建設的拆卸，以及網絡的發達，訊息迅速的傳送，這都是反映著今天社會的現狀，雖然沒有深入的探討，但是觀看時也難免會產生一點的共鳴。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​