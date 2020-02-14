《翻牆熱氣球》影評：柏林圍牆倒下之前　爭取自由從來非靠奇蹟

七十年代的德國，正值東西德處於冷戰的高峰期，人民為了逃離東德的極權政府，嘗試用不同的方法，逃亡到西德。然而，很多東德逃亡者亦因此被視為干犯叛國重罪，隨即被射殺身亡。 是夜觀看這部由德國導演Michael Bully Herbig執導的最新作品，改編自1979年的真人真事，一件關於東德熱氣球的逃亡事蹟，寫了當時東德人為了生活，飛越柏林，追尋自由。《翻牆熱氣球》（Balloon）為了追尋自由的生活，不惜一切的努力嘗試，朝理想的地方飛去。

《翻》故事發生在1979年的東德，Peter（Friedrich Mücke 飾）與妻子Doris（Karoline Schuch 飾）、及兒子Frank與Andreas一家四口過著備受東德極權政府的生活。Peter與他的好友Günter（David Kross 飾）一直希望可以逃走到西德，離開這個沒有自由的社會。

於是，他們便想到利用熱氣球，從空中逃走到西德。可是，熱氣球因意外在邊界附近墜落，Peter一家未能順利逃脫，只能回家躲避。後來，此事觸及東德秘密警察，亦開始着手熱氣球的來源。然而，為了下一代的未來，今次失敗卻沒有讓Peter與Günter放棄，決定縫製新的熱氣球，冒着危險，再一次逃走到西德…

+ 8 + 7 + 6

過往有不少以東德與西德之間的關係為題材的電影，其中一部較深刻印象的，大概會是2003年的德國電影《快樂的謊言》（Good bye, Lenin!），電影以幽默的風格，透過家庭的視點角度，描寫在柏林圍牆倒塌後東德人民的反應。縱使電影格調生動風趣，但是骨子裡是探討東德人的保守思想，與西德人（或是統一後的德國人）之間的對比與矛盾。

過往有不少以東德與西德之間的關係為題材的電影，其中一部較深刻印象的，大概會是2003年的德國電影《快樂的謊言》（Good bye, Lenin!），電影以幽默的風格，透過家庭的視點角度，描寫在柏林圍牆倒塌後東德人民的反應（《快樂的謊言》官方宣傳海報）

《翻》片改編自真實事件，難免題材上也會比較嚴肅，電影開始時便道出了Peter及妻兒希望離開東德，走到能夠感受自由的西德生活，「熱氣球」這主體亦早已在電影中出現，從熱氣球的出現，帶出東德人對西德生活的盼望。

《翻》片從第一次的逃亡失敗，到第二次的嘗試，中間所發生的故事過程，其實是十分緊張。尤其是因為第一次的嘗試後，他們既是步步驚心，擔心被秘密警察的發現，但心裡又繼續想逃亡到西德，於是便再製造新的熱氣球。接着，電影則以Peter與Günter等人如何走到不同的地方購買材料，同時交代秘密警察的調查過程，觀看時感受到一份無型的壓迫感，跌宕起伏，帶出了電影的緊張氣氛。

「自由」貫穿了整部電影的脈絡，因為追尋生活的自由，很多東德人冒着危險，逃到西德，熱氣球的過程只在電影的首尾部份，電影的角度其實只算是副線，主線則是他們如何從奇蹟而爭取自己的生活自由。縱使電影改變自真人真事，但是從導演的執導技巧與劇本的處理上，整體充滿強烈的劇情張力，戲劇性十足，層層推進的故事舖陳，引領觀眾走進主角的角度，一起感受著他們的心境。縱然會猜想到結果會是什麼，但是電影所展現的緊湊節奏，心裡也會感受那戰戰競競的氛圍。

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「自由」貫穿了整部電影的脈絡，因為追尋生活的自由，很多東德人冒着危險，逃到西德，熱氣球的過程只在電影的首尾部份，電影的角度其實只算是副線，主線則是他們如何從奇蹟而爭取自己的生活自由（《翻牆熱氣球》劇照）

電影的剪接帶動了整部作品的緊張氣氛，當中的一場尤其深刻。Peter一家四口打算走到美國領事館求助，然而該地守衛嚴謹，他們留意到周邊的人都似乎是在盯着他們，從主動的窺望，變成被動的監視，這種眼神互相的凝視，營造彼此之間的懷疑角力，帶動電影的高潮。片末的電場追緝過程，同樣十分好看，這邊廂看着Peter與Günter兩家人準備熱氣球逃走的過程，那邊廂就看著秘密警察們追捕他們的情況，逃亡計劃與警察追捕兩條線並行，兩者之間呈現出緊張刺激的氣氛。

片末的電場追緝過程，同樣十分好看，這邊廂看着Peter與Günter兩家人準備熱氣球逃走的過程，那邊廂就看著秘密警察們追捕他們的情況，逃亡計劃與警察追捕兩條線並行，兩者之間呈現出緊張刺激的氣氛（《翻牆熱氣球》劇照）

《翻》片是一部透過一件真人真事改編，讓觀眾跟隨角色一起追尋自由與希望的電影，既是張力十足的劇情，緊湊剪接的敘事，互相之間的角力，每一場的戲份均展現出喘不過氣來的氛圍，亦充滿家庭的溫情，整體增添了電影的質感。電影的最後一場，事件發生的十年後，即是1989年，Peter與Doris在電視上看到柏林圍牆倒下，冷戰結束，多年來的願望終於實現，抹掉過去的傷痛，談及歷史和說着不自由人民的辛酸，活在當下，珍惜今天生活的年代。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​