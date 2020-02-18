「星爵」基斯柏特盤點5大最愛男星　一個演員唔上榜令蜘蛛仔心碎

「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）與「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）近日頻頻同框，為彼思動畫電影《½的魔法》（Onward）勤跑宣傳。日前兩人來到《Jimmy Kimmel Live》上演點名世上最愛演員橋段，結果卻讓蜘蛛仔大受打擊！

湯賀蘭從觀眾席中現身。（Youtube@Jimmy Kimmel Live）

節目開場由基斯柏特一人打頭陣，聊起關於情人節計畫和電影的幕後趣事。接著中段進行現場觀眾提問環節。在兩位觀眾無厘頭發問後，湯賀蘭從觀眾席中現身，引起大批現場民眾歡呼連連。

基斯柏特與湯賀蘭近日到《Jimmy Kimmel Live》宣傳動畫電影《½的魔法》。（Youtube@Jimmy Kimmel Live）

邊個演員唔上榜令蜘蛛仔心碎？點圖看基斯柏特盤點5大最愛男星▼▼▼

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《½的魔法》為彼思最新作品，背景設定在一個郊區奇幻世界，描述兩名青少年精靈兄弟仁仔（Ian／湯賀蘭配音）與巴利（Barley／基斯柏特配音）從父親那收到他過世前，預先準備好的禮物後，展開一趟冒險旅程，尋找世界上消失已久的魔法，期許能再見到已逝的父親。

彼思動畫電影《½的魔法》由湯賀蘭、基斯柏特聲演。（《½的魔法》劇照）

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