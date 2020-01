復仇者聯盟集結清明上河圖　超級英雄文物化！暗藏古代街頭零違和

最近,中國的傳世名作《清明上河圖》,被一位來自荷蘭的華裔藝術家篡改了!影響全球潮流文化的“大人物”,全都穿著一身潮服、潮鞋,出現在同一時代、同一幅畫卷中,引爆全球熱議。

《潮代》全圖。(一条授權使用)

這幅作品名為《潮代 The Cháo Dynasty》,是38歲的藝術家Digiway的作品。他從5米多長的《清明上河圖》中選取0.06%,把KAWS、村上隆、喬布斯(Steven Jobs)、Marvel之父史丹李(Stan Lee)、李小龍、劉德華、周杰倫、陳冠希等340位國民偶像融入北宋熱鬧、繁忙的生活場景中。

藤原浩和《潮代》合照、發帖分享。(一条授權使用)

連陳冠希都激讚!點圖看更多《潮代》細節▼▼▼

作品創作耗時超過4個月、1000小時,畫中既充滿潮流元素,又有賽龍舟、武松打虎、曹沖稱象等中國典故,令有“潮流教父”之稱的藤原浩,也忍不住與之合照、發帖。這才是真正的國潮!

自述:Way Fung 編輯:王微辣(一条)

38歲的藝術家Digiway。(一条授權使用)

潮流版《清明上河圖》(The Hype Version of Along the River During the Qingming Festival)

去年11月,我們在北京三裹屯Endcall見到了火遍潮流圈的藝術家“Digiway”,他忙著在那裹辦個展。38歲的Way Fung出生、成長于荷蘭阿姆斯特丹,祖籍香港,母語是粵語和荷蘭語。他個子不高、微胖,有些靦腆,除了腳踩一雙近期大熱的潮鞋,他穿著相當樸素,看上去和潮流沒什麼關係。Way早年讀建築工程學,從2012年開始自學設計,當自由職業設計師。“我創作的都是數位(digital)作品,所以我叫Digiway。”

11月,Digiway北京三裹屯個展現場。(一条授權使用)

這是Digiway的第一個個人展。他的代表作《潮代》首次以4.8 x 2.4米的巨大尺幅展出,細節耐人尋味。2018年,他用波普藝術的畫風仿製《清明上河圖》中的部分場景,讓古人穿上潮牌、潮鞋,然後“把我所有的經歷、我的童年、熱愛的事物、尊重的人,都放到《潮代》裹”,有趣地記錄下這個潮流時代裹的眾生相。

陳冠希曾在Facebook轉發Digiway的作品。(一条授權使用)

《潮代》的爆紅,和Way的個人經歷關係密切。他長期浸淫於海外的籃球文化、流行文化,又保持著對中國傳統文化的癡迷與天真。布展之餘,Way和我們一起去逛了老北京的胡同、老牌球鞋店“亞新”,不斷接觸令他著迷的國潮文化,尋找下一個創作靈感。

向經典文物致敬!點圖看《潮代》、《清明上河圖》對比圖▼▼▼

以下是創作《潮代》的38歲藝術家Digiway的自述

“潮代(The Cháo Dynasty)”這個名字,直到作品全部做完才有。我特別想用“dynasty(朝代)”這個詞,中國歷史上有很多朝代,它很中國。有一次我去故宮博物院參觀,看到一張朝代年表,名字旁邊有相應的年份。我拍下這張年表照片,在最後一行補充:潮代,2018──。

“潮”,指的是流行的東西。我就在想,要是過去幾百年的人,也擁有像我們現在一樣的潮流,會怎麼樣?我從5米長、30釐米寬的《清明上河圖》中選取其中的0.06%來創作。本來計畫用3個月完成,結果第一版就用了4個月、1000個小時,總共創作了340多個人物,向影響我人生的藝術家、電影、動畫、時尚、品牌致敬。

復仇者聯盟集結《清明上河圖》?Digiway親自揭秘《潮代》七大彩蛋▼▼▼

+ 19 + 18 + 17

球鞋是我的藝術啟蒙

我最早的作品和球鞋相關。我中學時很喜歡打籃球,一到下課就跑去籃球場,連下雨也去。那是米高佐敦、芝加哥公牛隊的黃金年代,我經常看同學穿好鞋,但我家裹經濟條件一般,父母頂多也就一年給我換一雙新鞋。

直到2012年,我從小就非常喜歡的Jordan 4再度大熱,也是從那時候開始收藏球鞋、接觸潮流文化,鞋子一雙接一雙,放滿了整面牆。球鞋系列一開始是簡單的一雙球鞋側面。然後我把同一系列、不同配色的鞋子混合起來,有點像拼貼畫。

球鞋是Digiway的藝術啟蒙。(一条授權使用)

再後來我開始以自己的生活、電影為靈感。畫籃球場,靈感來自《太空也入樽》(Space Jam)這部講米高佐敦(Michael Jordan)的電影;畫《回到未來》(Back to the Future)主題的球鞋,把電影的場景融入到作品中。我以前在阿姆斯特丹的中國城工作,每天會路過附近的紅燈區。荷蘭是個思想開放的自由國家,紅燈區很有名,我就在創作中加入關於家鄉的元素。畫中這雙鞋也是AirMax阿姆斯特丹特別版。

受西方藝術、潮流文化影響

我生活上是個挺亂的人,很多東西會堆在地上、掛在牆上。我就想以自己的家和生活為靈感,創造一個現在潮人的房間。

將梵高、達文西經典畫作「潮人化」!點圖看更多Digiway作品▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

我希望更多瞭解中國文化

我既受西方藝術的影響,又涉獵中國藝術。我想更深地研究中國文化。創作《潮代》以後,很多人希望我創作更多周邊故事。我就以其中的一些人物為原型,把延伸出來的4幅作品命名為《中國藝術》系列,類似於《潮代》的彩蛋、隱藏情節。

將「井底之蛙」變「井底之寶」!點圖看《中國藝術》系列作品▼▼▼

現在每個人都24小時帶著手機,這種生活方式改變了潮流文化。人們每天都接收很多新事物,又很快產生厭倦,舊的潮流被淘汰,同時新的潮流又來了。你會發現某個特定時期的潮流被我加入作品,而到現在它們已經沒那麼潮了。

Digiway曾為中國新年創作的《潮代》元素。(一条授權使用)

要做新作品前,我先做很多調研,然後用iPad畫,再用電腦繪製。我很欣賞中國古代的極簡主義,只用一支毛筆就可以畫出巨作。中國文化還是有很多古老的東西值得學習,所以每次來中國,我都希望參與更多文化活動,獲得靈感。

相關圖輯:大學生製「高鐵版清明上河圖」219名乘客你認得幾多▼▼▼

+ 3 + 2

【本文獲「一条」授權刊出,歡迎關注:https://www.facebook.com/yitiaotv】