Marvel三劇預告分析　紅女巫爆喊有原因？飛隼寒冬戰士被大搜捕

剛上線的Disney+平台,有一種老鼠之家的霸氣:就像一隻睡獅,三年不出手,出手吃三年。上線這兩個多月,單靠一套劇集《The Mandalorian》,就強攻新聞頭條、玩具市場與社群網路的熱門話題。而當《The Mandalorian》第一季結束,Disney+還能靠什麼作品繼續延續平台熱度?隨著本屆超級碗美式足球冠軍賽的最新Disney+廣告播出,答案已經出爐:《WandaVision》、《Loki》與《The Falcon and the Winter Soldier》三大Marvel劇集。

「MARVEL STUDIO」背景由紅轉藍亦受到網民關注。(「“Big Game” Spot」(Youtube@Marvel Entertainment))

說來其實有點詭異,因為《WandaVision》與《Loki》在Disney+預定上架的日期,是「2021年春季」這個遙遠又曖昧的時點。現在就放出廣告的目的只有一個:好好撩撩已經半年沒看到Marvel電影的觀眾。儘管這兩部劇集與將在今年秋季上架的《The Falcon and the Winter Soldier》,三部劇集的預告被併在一個僅有30秒長度的影片中,而每部劇集能看到的畫面都只是支離破碎的鏡頭。但是很明顯地,Marvel Studios非常懂得如何把觀眾撩到高潮,現在他們又證明了一次:光是這些片段畫面,我們就發現不少令粉絲興奮大叫的重點。

美國隊長接班人未必係飛隼?20圖看完三劇30秒預告▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

《The Falcon and the Winter Soldier》

作為今年秋季就要上架的《The Falcon and the Winter Soldier》,承接《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的劇情,代表飛隼(Falcon)Sam Wilson將承繼隊長的名號與圓盾──但這不代表美國政府會這麼容易讓Sam Wilson的隊長大位坐得安穩。目前我們知道,飾演的,將會是美國政府專屬的「美國隊長」——考慮到復仇者聯盟實在太不受教,時時脫離政府軍方機關的掌控。我們在這個預告裡能夠看到Wyatt Russell飾演的美國特務(U.S. Agent)背影,在一個《比利林恩的中場戰事》(Billy Lynn’s Long Halftime Walk)的場景裡與球員擊掌。

美國特務在一個《比利林恩的中場戰事》的場景裡與球員擊掌。(「“Big Game” Spot」(Youtube@Marvel Entertainment))

我們介紹過美國特務。最初他被稱為「超級愛國者」(Super-Patriot),這時他是一位非常瘋狂的偏激份子,企望自己能夠取代美國隊長,成為捍衛美國的象徵;後來他成為了美國政府指派的超英雄,有段時間裡他真的成為了美國隊長;最終他退下隊長職位,以美國特務之名繼續執行任務。

美國特工不太算是單純的反派,他有他自己的原則與信條,但政府的任務常常違背他的信條,這位明顯比美國隊長更加效忠美國政府的特務,因此常常面對該忠於自我意志或是服從國家的兩難。如果我們拋開有時漫畫為了便宜行事,而妖魔化美國特務的安排,那麼其實約翰沃克還蠻真實的,他就是一個國家機器裡的小螺絲釘,政府利用他,他卻覺得自己是在為國盡忠。他一生都對史提芬Steve Rogers有瑜亮情結,恨不得整倒他讓自己成為美國隊長,但當國家興亡的時刻來臨,John Walker卻會放下所有我執,做出正確選擇。

漫畫裡的美國特務。(漫畫截圖/Marvel)

而既然美國政府已經有了更聽話的螺絲釘,而麻煩鬼Steve Rogers也已經隱退江湖了。這意味著,飛隼與寒冬戰士在《The Falcon and the Winter Soldier》裡應該也不會太好過,他們也許會繼續在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)裡的「秘密復仇者」身分,以非正式的方式為國為民效力。當然,更糟的狀況是他們會反過來遭到政府的追捕——寒冬戰士過去的「豐功偉業」實在難以忽略。

《The Falcon and the Winter Soldier》(「“Big Game” Spot」(Youtube@Marvel Entertainment))

另一方面,丹尼爾布爾(Daniel Brühl)飾演的「斯莫」(Zemo)也在這次預告露臉。《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)結尾他並沒有明確地遭到逮捕(或是被抓到瓦干達編草蓆),預告裡我們看到他似乎也並非身處於哪個國家的監獄。因此,齊莫這位可說是Marvel電影宇宙(MCU)裡智力最高的反派,很有可能已經逃出生天。他也許在籌畫更大的陰謀、或是逃避轟炸聯合國等陰謀的罪責而逃亡中。在他面前有隻帶著手套的手,鬆開落下許多彈殼。這隻手的主人當然可能是寒冬戰士(他的金屬臂也是左手),他有許多向斯莫報復的理由。

齊莫可說是MCU裡智力最高的反派。(《美國隊長3:英雄內戰》劇照)

預告裡沒有出現的一點紅,是可憐的莎朗卡特(Sharon Carter),這次艾米莉雲金普(Emily Van Camp)繼續飾演這位被姨媽搶走男友的悲情情報員。儘管在《美國隊長2》(Captain America: Winter Soldier)結尾神盾局解散之後,她在《美國隊長3:英雄內戰》裡已經成為了中情局探員。但是某種程度上,她也許是目前仍然對神盾局最忠誠的角色。而她的中情局身分,應該會讓她與美國特務有更多的牽涉。

莎朗卡特在預告中並沒有現身。(《美國隊長3:英雄內戰》劇照)

《Loki》

一個畫面,就一個畫面,可以想見飾演洛基的湯赫度斯頓(Tom Hiddleston),人氣真是無庸置疑。這個鏡頭裡洛基展現他最強大的能力:嘴砲。雖然他表示「要將這個地方化為廢墟」,但是他身上的制服已經透露他是個囚犯。胸前的「TW」(或是「TVA」?)字樣讓人摸不著頭緒──至少不是幾大Marvel著名監獄的 logo 。

你可能感興趣:洛基快閃2秒藏驚人彩蛋!宇宙級Boss比魁隆更強大?

洛基在30秒預告中快閃現身2秒。(「“Big Game” Spot」(Youtube@Marvel Entertainment))

目前製作進度最神秘的《Loki》似乎已經開鏡,我們僅知道奧雲韋遜(Owen Wilson)與曾經演出《緣來自昨天》(Yesterday)的Sophia Di Martino也將加入這齣新劇。

《WandaVision》

這齣劇集神秘程度爆表,連Marvel Studios總裁奇雲費治(Kevin Feige)的解釋也令人摸不清頭緒:他表示《WandaVision》一半會是經典情境喜劇、一半會是Marvel風格的經典故事。這也許意味著,失去幻視的溫黛(Wanda)可能真的會用上她的改變現實超能力,打造一個黃金50年代的虛擬現實,在裡頭甚至讓幻視復活,這感覺可不會是單純的喜劇。

紅女巫以原著漫畫的經典造型現身。(Youtube@Marvel Entertainment)

但至少這次預告證明了多重虛擬現實這件事,我們可以看到伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)飾演的溫黛,以眼花撩亂的造型出現,甚至其中包括了經典的紅女巫(Scarlet Witch)裝扮──MCU裡從來沒有用這個名號稱呼溫黛,甚至連「女巫」兩字都沒出現過。但是《WandaVision》似乎並無意讓溫黛在戰場上肆虐四方,畢竟失去老公幻視(Vision)而傷心欲絕的溫黛,就是她自己最大的敵人。在幾個象徵性濃厚的鏡頭裡,我們看到溫柔的幻視「被」復活了,而溫黛似乎非常樂於待在有他的天倫和樂幻想之中。

預告中的幻視「被」復活了。(Youtube@Marvel Entertainment)

這些畫面中最令人震驚的,無疑來自幻視夫婦看著兩個嬰兒搖籃的畫面:兩個搖籃裡各自吐出了奶嘴。溫黛之子的劇情一直是紅女巫與幻視劇情線的重點:變種人與機械人是無法生育的,但是求子心切的溫黛竟然懷孕了。這兩個孩子來自她改變現實的超能力。愛妻心切的幻視理解這一切的來由,卻不願意殘忍揭破她的幻想,但是這種寬容卻引發了後續的世界大事件,連帶造成超英雄們許多死傷。

請注意紅圈部分的飛翔奶嘴。(Youtube@Marvel Entertainment)

《WandaVision》看起來應該會仿照過去Marvel電影引用Marvel漫畫經典劇情的方式,將這一段幻想之子的劇情也改編進來。整體上,《WandaVision》現在看起來,仍然很像我們介紹過的Tom King編劇漫畫《Vision》:離開溫黛的幻視建立了一個新家庭──他自己親手打造了一組機器人家族。

離開溫黛的幻視建立了一個新家庭──他自己親手打造了一組機器人家族。(漫畫截圖/Marvel)

他與機器妻子、機器女兒與機器兒子住在一間美麗的50年代房子裡,過著50年代的溫良恭儉讓天倫生活。這套漫畫以一個完美到不能再完美的傳統家庭開場。但是鄰人與同學的歧視眼光、還有突如其來的傷害事件,都讓這個理應無堅不摧的小家庭,漸漸出現裂痕,最終完全崩壞。

漫畫以一個完美傳統家庭開場,最終完全崩壞。(漫畫截圖/Marvel)

溫黛接下來還會在打著多重宇宙噱頭的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)裡登場,這也許意味著《WandaVision》不會有一個人死鳥散的悲劇大結局,但是《WandaVision》看起來更像是《Maniac》或是《Legion》這種驚悚心理劇集,代表著我們觀眾也許會在這齣明年秋季上架的劇集中,得到比悲劇還要大的震撼。

延伸閱讀:

【Disney+】漫威影集《What If…?》、《洛基》、《汪達幻視》、還有《獵鷹與酷寒戰士》最新資訊更新

【線上看】Disney+ 影集《汪達與幻視》首張劇照於 CCXP 亮相!凱文費吉:「這是漫威最『怪』的作品。」

【本文由「電影神搜」授權轉載。】