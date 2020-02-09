Marvel三劇預告分析　紅女巫爆喊有原因？飛隼寒冬戰士被大搜捕

剛上線的Disney+平台，有一種老鼠之家的霸氣：就像一隻睡獅，三年不出手，出手吃三年。上線這兩個多月，單靠一套劇集《The Mandalorian》，就強攻新聞頭條、玩具市場與社群網路的熱門話題。而當《The Mandalorian》第一季結束，Disney+還能靠什麼作品繼續延續平台熱度？隨著本屆超級碗美式足球冠軍賽的最新Disney+廣告播出，答案已經出爐：《WandaVision》、《Loki》與《The Falcon and the Winter Soldier》三大Marvel劇集。

「MARVEL STUDIO」背景由紅轉藍亦受到網民關注。（「“Big Game” Spot」（Youtube@Marvel Entertainment））

說來其實有點詭異，因為《WandaVision》與《Loki》在Disney+預定上架的日期，是「2021年春季」這個遙遠又曖昧的時點。現在就放出廣告的目的只有一個：好好撩撩已經半年沒看到Marvel電影的觀眾。儘管這兩部劇集與將在今年秋季上架的《The Falcon and the Winter Soldier》，三部劇集的預告被併在一個僅有30秒長度的影片中，而每部劇集能看到的畫面都只是支離破碎的鏡頭。但是很明顯地，Marvel Studios非常懂得如何把觀眾撩到高潮，現在他們又證明了一次：光是這些片段畫面，我們就發現不少令粉絲興奮大叫的重點。

美國隊長接班人未必係飛隼？20圖看完三劇30秒預告▼▼▼

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《The Falcon and the Winter Soldier》

作為今年秋季就要上架的《The Falcon and the Winter Soldier》，承接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的劇情，代表飛隼（Falcon）Sam Wilson將承繼隊長的名號與圓盾──但這不代表美國政府會這麼容易讓Sam Wilson的隊長大位坐得安穩。目前我們知道，飾演的，將會是美國政府專屬的「美國隊長」——考慮到復仇者聯盟實在太不受教，時時脫離政府軍方機關的掌控。我們在這個預告裡能夠看到Wyatt Russell飾演的美國特務（U.S. Agent）背影，在一個《比利林恩的中場戰事》（Billy Lynn’s Long Halftime Walk）的場景裡與球員擊掌。

美國特務在一個《比利林恩的中場戰事》的場景裡與球員擊掌。（「“Big Game” Spot」（Youtube@Marvel Entertainment））

我們介紹過美國特務。最初他被稱為「超級愛國者」（Super-Patriot），這時他是一位非常瘋狂的偏激份子，企望自己能夠取代美國隊長，成為捍衛美國的象徵；後來他成為了美國政府指派的超英雄，有段時間裡他真的成為了美國隊長；最終他退下隊長職位，以美國特務之名繼續執行任務。

美國特工不太算是單純的反派，他有他自己的原則與信條，但政府的任務常常違背他的信條，這位明顯比美國隊長更加效忠美國政府的特務，因此常常面對該忠於自我意志或是服從國家的兩難。如果我們拋開有時漫畫為了便宜行事，而妖魔化美國特務的安排，那麼其實約翰沃克還蠻真實的，他就是一個國家機器裡的小螺絲釘，政府利用他，他卻覺得自己是在為國盡忠。他一生都對史提芬Steve Rogers有瑜亮情結，恨不得整倒他讓自己成為美國隊長，但當國家興亡的時刻來臨，John Walker卻會放下所有我執，做出正確選擇。

漫畫裡的美國特務。（漫畫截圖／Marvel）

而既然美國政府已經有了更聽話的螺絲釘，而麻煩鬼Steve Rogers也已經隱退江湖了。這意味著，飛隼與寒冬戰士在《The Falcon and the Winter Soldier》裡應該也不會太好過，他們也許會繼續在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）裡的「秘密復仇者」身分，以非正式的方式為國為民效力。當然，更糟的狀況是他們會反過來遭到政府的追捕——寒冬戰士過去的「豐功偉業」實在難以忽略。

《The Falcon and the Winter Soldier》（「“Big Game” Spot」（Youtube@Marvel Entertainment））

另一方面，丹尼爾布爾（Daniel Brühl）飾演的「斯莫」（Zemo）也在這次預告露臉。《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）結尾他並沒有明確地遭到逮捕（或是被抓到瓦干達編草蓆），預告裡我們看到他似乎也並非身處於哪個國家的監獄。因此，齊莫這位可說是Marvel電影宇宙（MCU）裡智力最高的反派，很有可能已經逃出生天。他也許在籌畫更大的陰謀、或是逃避轟炸聯合國等陰謀的罪責而逃亡中。在他面前有隻帶著手套的手，鬆開落下許多彈殼。這隻手的主人當然可能是寒冬戰士（他的金屬臂也是左手），他有許多向斯莫報復的理由。

齊莫可說是MCU裡智力最高的反派。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

預告裡沒有出現的一點紅，是可憐的莎朗卡特（Sharon Carter），這次艾米莉雲金普（Emily Van Camp）繼續飾演這位被姨媽搶走男友的悲情情報員。儘管在《美國隊長2》（Captain America: Winter Soldier）結尾神盾局解散之後，她在《美國隊長3：英雄內戰》裡已經成為了中情局探員。但是某種程度上，她也許是目前仍然對神盾局最忠誠的角色。而她的中情局身分，應該會讓她與美國特務有更多的牽涉。

莎朗卡特在預告中並沒有現身。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

《Loki》

一個畫面，就一個畫面，可以想見飾演洛基的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston），人氣真是無庸置疑。這個鏡頭裡洛基展現他最強大的能力：嘴砲。雖然他表示「要將這個地方化為廢墟」，但是他身上的制服已經透露他是個囚犯。胸前的「TW」（或是「TVA」？）字樣讓人摸不著頭緒──至少不是幾大Marvel著名監獄的 logo 。

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洛基在30秒預告中快閃現身2秒。（「“Big Game” Spot」（Youtube@Marvel Entertainment））

目前製作進度最神秘的《Loki》似乎已經開鏡，我們僅知道奧雲韋遜（Owen Wilson）與曾經演出《緣來自昨天》（Yesterday）的Sophia Di Martino也將加入這齣新劇。

《WandaVision》

這齣劇集神秘程度爆表，連Marvel Studios總裁奇雲費治（Kevin Feige）的解釋也令人摸不清頭緒：他表示《WandaVision》一半會是經典情境喜劇、一半會是Marvel風格的經典故事。這也許意味著，失去幻視的溫黛（Wanda）可能真的會用上她的改變現實超能力，打造一個黃金50年代的虛擬現實，在裡頭甚至讓幻視復活，這感覺可不會是單純的喜劇。

紅女巫以原著漫畫的經典造型現身。（Youtube@Marvel Entertainment）

但至少這次預告證明了多重虛擬現實這件事，我們可以看到伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）飾演的溫黛，以眼花撩亂的造型出現，甚至其中包括了經典的紅女巫（Scarlet Witch）裝扮──MCU裡從來沒有用這個名號稱呼溫黛，甚至連「女巫」兩字都沒出現過。但是《WandaVision》似乎並無意讓溫黛在戰場上肆虐四方，畢竟失去老公幻視（Vision）而傷心欲絕的溫黛，就是她自己最大的敵人。在幾個象徵性濃厚的鏡頭裡，我們看到溫柔的幻視「被」復活了，而溫黛似乎非常樂於待在有他的天倫和樂幻想之中。

預告中的幻視「被」復活了。（Youtube@Marvel Entertainment）

這些畫面中最令人震驚的，無疑來自幻視夫婦看著兩個嬰兒搖籃的畫面：兩個搖籃裡各自吐出了奶嘴。溫黛之子的劇情一直是紅女巫與幻視劇情線的重點：變種人與機械人是無法生育的，但是求子心切的溫黛竟然懷孕了。這兩個孩子來自她改變現實的超能力。愛妻心切的幻視理解這一切的來由，卻不願意殘忍揭破她的幻想，但是這種寬容卻引發了後續的世界大事件，連帶造成超英雄們許多死傷。

請注意紅圈部分的飛翔奶嘴。（Youtube@Marvel Entertainment）

《WandaVision》看起來應該會仿照過去Marvel電影引用Marvel漫畫經典劇情的方式，將這一段幻想之子的劇情也改編進來。整體上，《WandaVision》現在看起來，仍然很像我們介紹過的Tom King編劇漫畫《Vision》：離開溫黛的幻視建立了一個新家庭──他自己親手打造了一組機器人家族。

離開溫黛的幻視建立了一個新家庭──他自己親手打造了一組機器人家族。（漫畫截圖／Marvel）

他與機器妻子、機器女兒與機器兒子住在一間美麗的50年代房子裡，過著50年代的溫良恭儉讓天倫生活。這套漫畫以一個完美到不能再完美的傳統家庭開場。但是鄰人與同學的歧視眼光、還有突如其來的傷害事件，都讓這個理應無堅不摧的小家庭，漸漸出現裂痕，最終完全崩壞。

漫畫以一個完美傳統家庭開場，最終完全崩壞。（漫畫截圖／Marvel）

溫黛接下來還會在打著多重宇宙噱頭的《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）裡登場，這也許意味著《WandaVision》不會有一個人死鳥散的悲劇大結局，但是《WandaVision》看起來更像是《Maniac》或是《Legion》這種驚悚心理劇集，代表著我們觀眾也許會在這齣明年秋季上架的劇集中，得到比悲劇還要大的震撼。

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