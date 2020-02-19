二手店流出神秘女子相簿　驚見尊尼特普、羅拔唐尼20巨星青澀時

以下這本相簿表面看來像是祖母家裡的相冊，但仔細看才發現當中這位中年女士與很多位荷里活影星的合照，認真是媲美紅地氈上的星光熠熠。 而這本舊相簿更是最近在比利時一間位於Mortsel的雜貨店「Opnieuw＆Co」被路人發現，到底這個女士是何方神聖？

這本相簿表面看來像是祖母家裡的相冊，但原來大有來頭。(opnieuwenco/Facebook圖片)

這本相簿名副其實是本堆滿了荷里活的超紅明星，路人在這家二手雜貨店發現這相冊時都相當驚訝，裡面包括了不同年代不同造型的尊尼特普（Johnny Depp）、「X 教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、琦溫斯莉（Kate Winslet）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等等。

點撃即睇這本星光熠熠的舊相簿：

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這位神秘的外國女士，蒐集了不同時期的尊尼特普合照，還有頭髮時期的布斯韋利士（Bruce Willis），更有現年39歲，主演《魔戒三部曲》（The Lord of the Rings）的哈比人「佛羅多」伊利亞活（Elijah Wood），當年還是小童星的樣子。

相片珍貴得大家看著就似坐了一轉時光機一樣，到底這位外國大媽是何方神聖？

里活外國新聞社成員Maria Snoeys-Laglers的相冊在比利時的一家舊貨店發現，並由攝影師Jan Van der Perre購買。(opnieuwenco/Facebook圖片)

原來這位女士叫Maria Snoeys-Laglers，其實她是荷里活外國新聞協會（HFPA）的前成員，這個組織由來自55個國家，約90名成員組成，主要負責舉行金球獎，所以就解釋到Maria為什麼能夠與這麼多大明星集郵。

據外媒報道，Maria這本相冊在比利時的一家舊貨店被發現，並由攝影師Jan Van der Perre購買。不過Maria於2016年去世，享年87歲。有指，這家商店已經聯繫了她的女兒，她的女兒目前住在加州。