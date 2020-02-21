【蝙蝠俠】傳Timothée Chalamet演羅賓　奧斯卡見端倪

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新版《蝙蝠俠》電影正在拍攝中，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及Zoë Kravitz分別飾演新一代Batman及貓女，陣容相當年輕。

近日再有消息指，電影或會出現蝙蝠俠的得力助手羅賓（Robin），仲找來近期紅到發紫的萬人迷Timothée Chalamet飾演，真係未出發先興奮！

假若真的由Timothée Chalamet演羅賓，相信會搶去蝙蝠俠不少風頭。（Getty Images）

據外媒消息指，劇組曾於英國西北地區招募演員，要求17歲以上男女，擁有「馬戲團技術」，尤其是懂得玩火及操作木偶。原著漫畫中，原名Dick Grayson的羅賓出身於雜技演員家庭「Flying Graysons」，不得不令人聯想到，招募擁有雜技身手的演員與羅賓有關。

奧斯卡紅地氈上，Timothée專登攝去「小丑女」瑪歌羅比隔離。（Getty Images）

《蝙蝠俠》劇組招募擁有雜技技術的演員，與羅賓家族的設定不謀而合。（Twitter圖片）

至乎為何會連繫到Timothée Chalamet呢？原來日前他在奧斯卡紅地氈接受雜誌《Variety》訪問時，就提到自5歲起便十分喜歡羅賓這個角色，又大讚羅拔柏迪臣扮演蝙蝠俠將會非常出色。而更巧合的是，飾演貓女的Zoë Kravitz及該片的攝影師齊齊在Timothée的Instagram上留言，稱因為要開工拍戲而無法收看日前舉行的奧斯卡頒獎禮，當晚Timothée出席擔任頒獎嘉賓。

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