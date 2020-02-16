【復仇者聯盟】權威網上平台研究　統計美國隊長MCU講最多的詞彙

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）結束，基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長都終於退下火線，而他也把手上的盾牌交給飛隼，讓後者正式接任成為新任美國隊長。雖然基斯伊雲斯的美國隊長之旅正式告一段落，然而國外有知名社交媒體做了一項研究，統計基斯伊雲斯在整個Marvel電影宇宙生涯中說過最多的對白，大家又有沒有心水呢？

「寒冬戰士」在《美國隊長》第一部個人電影已經出現，其名字會否是美國隊長說得最多的對白呢？（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

這項統計來自非常著名的社交網絡accurate.mcu，這個帳戶發表過近1,500件關於Marvel電影的小知識，並有超過32萬粉絲關注。這個帳戶日前發布了一則新貼文，內容是美國隊長在在整個Marvel電影宇宙中，說過最多的對白。據accurate.mcu指出，他們原先估計美國隊長說過最多的詞彙將會是他的好友，由施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）飾演的「寒冬戰士」Bucky，皆因《美國隊長》三部個人電影都由寒冬戰士份。究竟答案是甚麼呢？

點擊下圖即睇答案是否就是寒冬戰士，抑或另有其他對白？