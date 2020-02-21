《上流寄生族》奪奧斯卡最佳電影　特朗普狂踩：有咩可能頒畀南韓

由奉俊昊執導的南韓電影《上流寄生族》，在今屆奧斯卡金像獎掃走4個大獎，導演奉俊昊被譽為「南韓之光」。 但近日美國總統特朗普（Donald Trump）在科羅拉多州發表講話時，就表示相當不滿，直指「今年的奧斯卡頒獎禮很糟糕！」

美國總統特朗普（Donald Trump）在科羅拉多州發表講話時，對於《上流寄生族》捧走奧斯卡最佳電影，表示極不滿！（GettyImages）

《上流寄生族》在全球引起不少話題，電影由由奉俊昊執導，演員宋康昊、李善均、崔宇植等人主演，電影叫好叫座更橫掃各大頒獎禮的獎項。包括在金球獎獲最佳外語片、於康城影展的官方競賽單位獲得金棕櫚獎、更在第92屆奧斯卡頒獎禮，獲得最佳國際電影、最佳導演、最佳原創劇本，以及最佳電影，創下前所未有的紀錄。

《上流寄生族》全勝之下落下帷幕，電影囊括最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本及最佳外語片。（Getty Images）

不過，美國總統特朗普在科羅拉多州發表講話時就狠批賽果，「今年的奧斯卡頒獎典禮有多差，你看到嗎？最佳電影竟然頒給一部南韓的電影，這是甚麼一回事？我們與韓國之間的關係已夠麻煩，貿易問題都夠多了，竟然還頒奧斯卡的最佳電影給他們？」

特朗普又話，倒不如將頒給《亂世佳人》（Gone with the Wind）或者《紅樓金粉》（Sunset Boulevard），直指大把好戲。

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對於首部外語電影獲得最佳電影獎，特朗普一點都不欣賞，特朗普說：「我以為《上流寄生族》是獲得最佳國際電影，結果它竟然是獲得最佳電影！（編按︰兩大獎項同時奪得）之前有發生過這些事嗎？」

而在美國發行《上流寄生族》的的電影公司NEON，就在Twitter上留言反撃，諷刺特朗普：「可以理解，佢不識字。」