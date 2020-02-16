【上流寄生族】光速摺Pizza盒真有其人　名主持Ellen親邀上節目

韓國電影《上流寄生族》打破了92年來奧斯卡的影史紀錄，一次橫掃4個大獎，韓國舉國上下都冇人不為之而興奮，奉俊昊導演、「國民影帝」宋康昊、李善均、曹汝珍、崔宇植、朴素丹、朴敘俊等人都成為了新一代韓國英雄。

《上流寄生族》入面學習快速摺Pizza盒，影片真人露面講感受。（電影劇照）

《上流寄生族》講述貧苦懸殊的差別，在戲中窮到燶的地下室四人難得地獲得了摺Pizza盒的工作，他們為了能夠快速完成工作，在網上搜尋了「快速摺Pizza盒」的影片，但原來該條影片不是劇組的額外製作，而且早在2015年就已經公開的網上影片，片中的女子叫做Breanna Gray，14日她更在個人YouTube頻道分享自己的跟電影的淵源。

原來該條影片在網上真實的存在。（影片擷圖）

Breanna Gray其實是在加拿大首都Ottawa的一間Pizza店工作，有次她快速摺Pizza盒的動作被家人看到後，拍成影片並上傳到網上，就此某日收到了《上流寄生族》劇組的電話，問她能否在電影上使用該條影片，她更提及當時劇組跟她溝通時，為了讓她明白，將劇情描述得非常仔細，隨後她覺得這件事非常酷就痛快答應，只不過當時她不知道該片的導演正是奉俊昊，直到後來電影上映，才知道他是自己非常喜歡的《末世列車》導演。

Breanna Gray答謝大家的支持和熱烈的留言。（影片擷圖）

影片一出，許多人都搜尋「Breanna Gray」重溫她極速摺Pizza盒的影片，該影片目前已有超過160萬人觀看，將近2000位訂閱者，她更在最近的影片中透露，自己更收到了美國電視清談節目《The Ellen DeGeneres Show》主持人Ellen的電話，甚至要邀請她帶埋「快速摺Pizza盒」的拿手好戲上節目。