《瘋狂紳士幫》影評：5大佬味型男夠養眼　多線發展揭局中局

英倫電影的格局，總是帶着一份與別不同的觀影體驗，電影透過前衛的鏡頭運用，創新的敘事形式，充滿黑色幽默的荒誕情節，這… 當然不能不提丹尼波爾（Danny Boyle）的《迷幻列車》（Trainspotting）。但是，同時也會想起佳烈治（Guy Ritchie）於1998執導的《夠薑四小強》（Lock, Stock and Two Smoking Barrels），同樣充滿黑色幽默，夾雜暴力的元素，突顯出其個人風格。 佳烈治執導過多部荷李活製作後，他的最新作品回歸英國，拍出一部具有個人特色的英式作品。《瘋狂紳士幫》（The Gentelmen）峰迴路轉的劇情敘述，層層推進的劇情，展現出導演強烈的特色。

《瘋》片故事講述美國移民Mickey Pearson（馬修麥康納希 飾），成功在英國倫敦建立大麻帝國，發了大財，後來他試圖將資產轉賣給一個美國富豪。然而風聲走漏，一連串的陰謀及謊言開始從Mickey展開…私家偵探Fletcher （曉格蘭特 飾）用盡各種手段，收集所有Mickey的黑材料，企圖從中得利。這時，新紥的唐人街幫會龍頭Dry Eye（亨利高定 飾）對Mickey的生意虎視眈眈，最後… Mickey如何保護自己的生意與生命呢？

+ 9 + 8 + 7

佳烈治早期執導的《夠薑四小強》與《邊個夠我薑》 （Snatch）等作品，既充滿着剛陽味，亦具有鬥智鬥力的素材。黑色幽默的喜劇格調，展現出其個人特色。後來執導的《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）、《特務型戰》（The Man from U.N.C.L.E.）、以及去年的《阿拉丁》（Aladdin），脫離了他的英倫風格，少了一點個人的特色，多了一點商業元素。拍過多部荷李活製作後，回到英國執導《瘋》片，縱使形式比過往英式電影差距較大，但總算這是佳烈治的個人類型電影。

+ 2

《瘋》片的故事從Mickey在餐廳裡被謀殺的一刻開始，接着鏡頭便轉到Mickey助手Raymond（查理漢納 飾）的家裡，偵探Fletcher突然的出現，從他的「講故事」角度，帶出Mickey這位傳奇人物背後的一生。接着，電影不停地從「對話」與「故事」兩者的劇情敘述，「對話」中展現着人與人之間的猜疑，「故事」裡則以多線發展的舖陳，加上不少劇情「局中局」的驚喜，讓整部作品添上豐富的娛樂性。

「講故事」的敘事格局，是為了讓觀眾以第三者的角度，聽着事情發展的始末，随着一些細節，引導觀眾的思考，甚至會對Fletcher的說話半信半疑。孰真孰假，好讓觀眾思考着「故事」與真實之間的互相關連。環環相扣的劇情，後段的轉折部份，峰迴路轉的陳述，增強影片的可觀性，觀眾也會不其然地會想追看劇情的發展，從不同的蛛絲螞跡，直到事件的最終結局，倒是十分有趣。

電影不停地從「對話」與「故事」兩者的劇情敘述，「對話」中展現着人與人之間的猜疑，「故事」裡則以多線發展的舖陳，加上不少劇情「局中局」的驚喜，讓整部作品添上豐富的娛樂性 （《瘋狂紳士幫》劇照）

除了兩集《神探福爾摩斯》之外，佳烈治所有執導的作品，均是由他編寫劇本，而他編寫劇本的技巧亦十分流暢純熟。在他過往執導的作品裡，劇本的元素亦十分豐富。今次也不例外，佳烈治重現個人的風格，在《瘋》片中加入不少的素材，黑色幽默的喜劇元素，喋喋不休的對白，帶動着電影那明快緊湊的節奏，片中甚至加入了香港的文化成份，觀看電影之時，產生了多一點的共鳴。

就如前段所說，佳烈治的電影充滿濃厚的剛陽味道，《瘋》片同樣地以男性為主導，馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、查理漢納（Charlie Hunnam）、亨利高定（Henry Golding）、哥連費路（Colin Farrell）、與曉格蘭特（Hugh Grant）等男演員的演出，為電影生色不少。除了他們之外，片中唯一主要的女角，飾演Mickey妻子Rosalind的米雪德格莉（Michelle Dockery），戲份亦着實不少，為電影添上錦花。

+ 3 + 2

《瘋》片延續着佳烈治早期英倫電影的獨特風格，回歸他的個人特色，純熟的鏡頭運用，幽默風趣的調子，豐富的娛樂性，緊湊明快的節奏，以及故事的轉折描述，高潮迭起的舖排，展現着電影整體的戲劇的張力，借以「講故事」的形式，巧妙地道出虛實交雜的故事，牽引着觀眾的視點，未到最後一刻，也難以猜到結局如此驚喜和精彩，《瘋》片確是一部令人回味無窮的電影。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​