在晴朗的一天出發影評：成長需要領悟　並非隨年齡理所當然地發生

相信絕大多數東方人對「羅傑斯先生的鄰居們」是感到陌生的，甚至不能理解為什麼會值得為他拍攝一部電影《在晴朗的一天出發》（A Beautiful Day in the Neighborhood）。電影開場倒也不特別有趣或是吸引人，不過隨着一分一秒過去，羅傑斯先生（湯漢斯 飾）好像有種魔力，讓人忍不住願意再多花些時間、用點心思去感受他發自內心的溫文儒雅及善良。

羅傑斯先生是一位沒有高架子的明星，從年輕時即入行成為兒童節目主持人，自己編寫小朋友都可以輕鬆學會的簡單歌曲、安排一些可以被小朋友明白的迷你故事集——在大人們眼中可能只想翻白眼的對話或是內容，卻扎扎實實地讓羅傑斯先生成為兒童界家喻戶曉的「明星」。在羅傑斯先生眼裡，將自己大半生命奉獻在兒童電視節目，不僅僅是為了名聲或是金錢。

電影有一幕特別描述羅傑斯先生正在舞台上和一名帶着氧氣桶的病童玩樂。嚴格來說，在這73分鐘的交流裡，是病童獨自打鬧着，父母和現場工作人員都已經面露不耐煩樣，唯獨羅傑斯先生一直蹲坐着，保持與病童差不多的高度，耐着性子展現微笑地問候和專注。一直到病童玩夠了，才真正開始回答羅傑斯先生的問題，但是羅傑斯完全沒有一丁點兒的不開心，他從口袋裡拿出一台相機禮貌地問該病童：「我可以幫你拍張照片嗎？ 我很喜歡珍藏和我聊天和玩樂的朋友的相片。」

「It’s a beautiful day in this neighborhood, A beautiful day for a neighbor. Would you be mine？ Could you be mine？ It’s a neighborly day in this beauty wood, A neighborly day for a beauty. Would you be mine？ Could you be mine？ So, let’s make the most of this beautiful day. Since we’re together we might as well say: Would you be mine？ Could you be mine？ Won’t you be my neighbor？ Won’t you please, Won’t you please？ Please won’t you be my neighbor？」 《A Beautiful Day in the Neighborhood》

《在晴朗的一天出發》以「羅傑斯先生的鄰居們」的著名開場音樂揭開序幕。只見穿着一件標準紅色開襟毛線外套的羅傑斯先生端坐在一張椅子上，親切地介紹他最喜歡的相片格，細數每一扇門打開後見到的好朋友的故事。乍看之下，對於不熟這部兒童節目的我們會感到此許陌生，不過隨着記者洛伊德循序漸進的訪談後才發現，原來我們以為的成長，並不是理所當然地隨着時間前行就跨越門檻的事情。我們需要學習的還有非常多，而且是那些從前我們都誤以為非常枝微末節又不重要的瑣碎小事。

「當你感到生氣時你該怎麼做？ 當你已經憤怒到想要咬人。當整個世界似乎都錯了，你做的每一件事情都被否定。你會怎麼做？ 是打沙包還是捶黏土或麵糰？ 你會找朋友來玩鬼捉人遊戲？ 還是看看自己可以跑得多快？ 我想停就停、我想停的時候就喊停，可以停止、停止，隨時停止。這樣的感覺真好，而且我知道這是屬於我自己的感覺。要知道我們內心深處有某種東西，可以幫助我們自己成為所能成為的人。因為女孩總有一天成為女人，一個男孩有一天會成為一位男人。」

羅傑斯先生適時的提出問題詢問洛伊德，如果洛伊德面露出為難，他就會安靜地不再詢問。面對內心最害怕和軟弱的自己，是我們日常少有面對的事情。我們總是在對方即將發現自己的弱點時選擇先發制人，因為我們太膽怯了，深怕讓大家看見脆弱後就會矮人一截。

羅傑斯先生卻慢慢地利用時間，教會洛伊德或是我們不要覺得這是「輸」。每個人當然都會成長，但其實都是取決於家庭教育帶來的影響，並不是時間過去他的身體長大了就表示「長大」。很多時候，成為大人的我們都忘記自己也曾經「年輕」過; 我們只會記得，反正我們也是這樣長大的，所以我可以，你也會可以。

「我離開了我快樂的家，想看看我可以找到什麼？ 我離開了我的家人和朋友，希望可以理清我的思緒。所以我走上了一條喧鬧的街道，在那裡我遇到各式各樣的人。而在走去那裡的路上，我聽到了許多故事。就這樣時間一分一秒地過去，但還有許多的事情我想知道、正在尋找答案。」

丹尼爾是小時候的我們，如果可以慢慢地學會生命中想要教導我們理解的事情，我們就會長大茁壯且不再害怕。在這個世界上，每個人都一樣的渺小，但如果我們都能盡自己微薄的一份力量去表現善良，那麼大家就會互相尊重，然後讓世界變得更美好。在觀賞《在晴朗的一天出發》的時候，相信大部份人都會認同洛伊德的看法，那就是「世界上不可能存在那麼完美的大人」例如羅傑斯先生。不過時間可以證明所有的看法，讓洛伊德發現，同時也讓我們看見。

【本文獲「恰恰愛啾咪」授權轉載。】