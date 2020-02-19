《謎．離島》影評：爛蕃茄僅10%好評　頭3分鐘精彩後無以為繼？　

熱愛不可思議轉折驚悚電影的觀眾，對布倫屋製片（BlumHouse）保證不陌生。曾炮製《兒凶》（Insidious）、《國定殺戮日》（The Purge）、《訪．嚇》（Get Out）、《死亡無限LOOP》 （Happy Death Day）…等等耳熟能詳的大片後，這次的《謎．離島》（Fantasy Island）於2020年情人節檔期上映。 說明到這裡就可以發現，本片將會融合所有吸引觀眾的驚悚元素，且其中將包含了「內心的恐懼」。值得一提的是，已經一陣子鮮少從大銀幕看見的美女Maggie Q也擔當其中一位女主角。雖然年紀有了，不過風韻猶存，將會是觀影過程中的大亮點。

BlumHouse大部份作品的成本都不太高，所以邀請的演員大多也不是觀眾一眼就認得的大明星。然而這正是最厲害的地方，即使沒有巨星加持，BlumHouse推出的作品也很少讓人失望。反而不可思議的讓觀眾從頭至尾專注地將重點放在劇情上，所以這也是值得細細品味的重點。

《謎．離島》在架構上非常完整，雖然出場人物不少，可是不會讓觀眾一直搞不清楚誰是誰。首先在人物設定上就很清楚，在陳述背景時是以現在反推過去，讓觀眾可以配合故事的腳步，逐漸明白包藏在華麗謎離島嶼中的「真相」。

在島上，每個人都可以完成一個「幻想」，一個願望。有人奢望擁有自己現在還未能擁有的、有的人希望可以重返至人生的某一個過往，讓自己有機會重新來過、也有人將謎離島給的願望定義在小時候的夢想…也就是人類永不滿足的慾望，才會有謎離島的誕生。

按圖睇戲中人物角色設定：

+ 3 + 2

在《謎．離島》開頭的前三分鐘，一位金髮女子倉皇失措在森林中奔跑，好像在試圖逃離誰的追逐。「眼前一棟設定的富麗堂皇的高級別墅該是很好的藏匿處。」金髮女子急忙的躲進看起來非常高級的書房桌子底下，一陣刺耳的電話鈴聲像是及時喚醒女子現在真實時空的警鈴，她忙不迭地急忙接起電話…聽筒傳來的是陌生的聲音，不過卻很有禮貌的稱呼金髮女子為夫人…「等等，你怎麼會知道我的名字？」突然數名壯漢直接打破落地玻璃，兇殘的直接將金髮女子脫出屋外…

當觀眾已經因為開頭而感受到驚恐時，接下來一架私人客機載着形形色色旅客降落在這座美侖美奐的島嶼上時，我們無不開始腦補出各種充滿「殺戮」的畫面。可惜，劇情也不是這般輕易就被我們摸透的（《謎．離島》劇照）

這一幕就像是下馬威般讓觀眾瞬間都被震懾住。所以說劇情安排的巧妙之處，就在於當觀眾已經因為開頭而感受到驚恐，接下來一架私人客機載着形形色色旅客降落在這座美侖美奐的島嶼上時，我們無不開始腦補出各種充滿「殺戮」的畫面。可惜，劇情也不是這般輕易就被我們摸透的，即使恐懼是先決條件，但我們還是任由導演及編劇就在我們觀眾的眼皮子底下被偷偷埋下了大大的伏筆。

《謎．離島》目前在網上的評價呈現正反兩極大的差距，在爛蕃茄網站中僅得10%新鮮度（rottentomatoes.com）

《謎．離島》目前在網上的評價呈現正反兩極大的差距，當大家都被接踵而來的駭人場景嚇到說不出話的同時，背後是一段謎底尚未揭曉的中心。剛開始宛如「美夢成真」的「幻想」許願模式，本來就是光明面與陰暗面的對比。異父異母的兩兄弟「許願」能夠在「幻想」中擁有一切、亞裔美魔女「許願」能夠在「幻想」中回到自己心心念念的遺憾點、白種年輕男子「許願」可以透過「幻想」滿足人生中已沒有機會達成的夢想、墨西哥裔中年男子始終獨來獨往，可是想要留在島上勢必一定有所「求」，他「求」的是什麼呢？

每個人看起來都好像只是想來一回天花亂墜的「想像力之旅」，然而「幻想一旦開始就無法停止，它將會有它自己的發展且不是我們可以控制的…」那麼，是「誰」先下了第一步棋？然後又如何挑戰人性的內心能夠有恃無恐的說出「最渴望」的願望。偏偏能夠「活着逃出去」的方法，是大家都始料不及。

（感覺可以再拍很多集）

【本文獲「恰恰愛啾咪」授權轉載。】