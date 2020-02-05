陽光兔仔兵影評：一味告訴孩子世界的面貌　不如放手讓他親眼看見

Oh yeah, I’ll tell you something. I think you’ll understand. When I’ll say that something. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. Beatles - I want to hold your hand

《陽光兔仔兵》利用小男孩的視角，詮釋希特拉令人髮指的暴行（《《陽光兔仔兵》劇照））

《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）從青春洋溢的Beatles人生尖峰之作《I want to hold your hand》被拿來當作背景音樂開始，形容Jojo（Roman Griffin Davis 飾)是如何滿心雀躍地直奔希特拉青年團生活的喜悅——想想《I want to hold your hand》其實該是部浪漫表白的愛情歌曲，描寫出情竇初開還不知道該如何表達，外表平靜實則內心波濤洶湧的悸動。

《陽光兔仔兵》利用小男孩的視角，詮釋令人髮指的希特拉暴行！尤其在當時為確保純正的雅利安血統，而大舉將猶太人徹底趕盡殺絕的兇殘，以羞辱或是直接槍斃的方式，結束「非德意志民族」人民的生命。直至現今雖然仍多次被改編後搬上大螢幕，但鮮少有人會以小孩子的眼光來拍攝。

按圖看《陽光兔仔兵》精彩劇照：

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Jojo為了討好希特拉青年團領袖，簡直是盲從的地步，甚至直接搶走手中的炸彈想一雪前恥，證明自己不只是瘦弱的「小白兔」。同樣有趣的是，在《陽光兔仔兵》中的希特拉，完全就是個「中二病患者」，慷慨激昂的說着那些法西斯主義的言論時振奮人心，不過一有事就跑得比Jojo還快！

這就宛如真實歷史中，當德軍一面倒地趨於劣勢時，希特拉眼見再也無法挽回、且也深知假使自己落入他人手中可能遭遇的不測，或是嚴刑拷打等的遭遇，使希特拉決定「飲彈自盡」。最可憐的當然是從一而終追隨著希特拉腳步的德軍們，因為每一部電影總愛將他們這群「自以為高尚」的德意志民族狠狠踩在腳下。

Jojo為了討好希特拉青年團領袖，簡直是盲從的地步，甚至直接搶走手中的炸彈想一雪前恥，證明自己不只是瘦弱的「小白兔」（《陽光兔仔兵》劇照）

不過在《陽光兔仔兵》裡，希特拉卻被Jojo當作「情人」般愛慕的奔騰情感。電影中呈現的黑白畫面也會見到無數少男少女們高舉右手，熱情地向高高在上的希特拉興奮地伸手、熱情激動的喊着：「希特拉萬歲！希特拉萬歲！希特拉萬歲！」可見當時德國的確面臨很強烈的衝突意識。要不就是像Jojo一樣，認為金髮藍眼白皙皮膚才是值得誇讚的德意志民族的榮耀、要不就是和媽媽Rosie（施嘉莉祖安遜 飾）相同，認為每個人種及膚色都有和平共處的權利。

生長於二戰時期的納粹小男孩Jojo在當時的環境及歷史背景中，在已經幾乎瘋狂的戰事尾聲，從一出生的他就對偉大領導希特拉完完全全崇拜得五體投地。套句Rosie說的話，就是她花費了非常長的時間，才能說服Jojo接受自己不完全是金頭髮的顏色。

在《陽光兔仔兵》裡，我們看見了不相同於以往戰爭僅單純陳述事實慘況的內容，反而在Rosie的點綴下清楚明白的發現——一介看似如母親般溫暖人心的女人，是如何盡一己之力試圖挽救更多無辜的人。Rosie身兼父職，一方面要傳達父親的彪悍及強壯，一方面又必須克盡母職地展現對於孩子的愛及包容。

Rosie做的很好，比起一味地告訴Jojo這個世界的樣貌，不如懂得放手讓Jojo自己親眼看見，並且感同身受。Jojo肯定覺得一切都為時已晚，尤其母親那雙纖細又總愛隨着音樂起舞跳躍的雙足，最後讓Jojo看見的是那一幕「他們做錯什麼?」

值得讓觀眾們感到欣慰的是K上尉也不是一個真正兇殘的男人，只是在該時期裡，如果不選擇投誠，那麼就是將自己置之死地；誰不想保命活着？苟延殘喘也是活，總比被絞死吊掛在廣場中央乏人問津的好。

Rosie做的很好，比起一味地告訴Jojo這個世界的樣貌，不如懂得放手讓Jojo自己親眼看見，並且感同身受（《陽光兔仔兵》劇照）

我愛我的國家，但我痛恨戰爭。 《陽光兔仔兵》Rosie

這就是在一個夜晚只有Jojo和母親Rosie時，Jojo憤力地拍着桌子問母親：「你就這麼討厭你的國家嗎？」時，Rosie的回答。

【本文獲「恰恰愛啾咪」授權轉載。】