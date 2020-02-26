傳「美國隊長」與「黑寡婦」合體演情侶　新片改編經典歌舞電影

去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，幾位元老級成員跟影迷告別，其中鐵甲奇俠與黑寡婦壯烈犧牲，而美國隊長就放棄超級英雄身份，選擇與愛人Peggy Carter共渡餘生。 雖然以後未必有機會在MCU看到他們聚首，但近日有消息指美國隊長與黑寡婦有機會於另一部新片合作，仲會扮演情侶。

《異形奇花》的原版女主角造型，的確符合施嘉莉的條件。（電影劇照）

據外媒《The Hollywood Reporter》報導，1986年上映的《異形奇花》（Little Shop of Horrors）將會被翻拍，而基斯伊雲斯（Chris Evans）與施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）分別扮演牙醫Orin Scrivello及Audrey，二人屬情侶關係。雖然消息尚未得到確認，但基斯伊雲斯較早前於Twitter分享這篇報道，仲留下一個牙齒Emoji，似乎八九不離十。

基斯伊雲斯在Twitter留下一隻牙，應該都好大機會。（網上圖片）

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《異形奇花》講述生性怕醜的花店店員Seymour養了一棵怪花，為花店招徠大筆生意，不過怪花靠血維生，起切Seymour割破手指出血餵它，但當怪花愈長愈高，血已不能滿足它，而要吃人肉才能飽肚。1986年電影版由《星球大戰》中為「尤達大師」配音的Frank Oz執導，電影前身是60年代的B級片，後來被改編成百老匯歌舞劇而大受歡迎。

原版眼醫Chok到爆。（電影劇照）

據悉，片商有意起用《皇家特工》（Kingsman）系列的Taron Egerton飾演Seymour，而施嘉莉飾演的Audrey是他的暗戀對象，想想幻想要殺死基斯飾演的Orin去奪其所愛。有網民對比80年代版Steve Martin飾演Orin的造型，竟然與基斯另一部作品的造型相當吻合。