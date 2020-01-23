【Marvel】基斯伊雲斯欽點都輸　飛隼接任失敗？新美國隊長登場　

由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長，他在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，親手把象徵美國隊長的盾牌交給了飛隼，並委託他成為美國隊長的繼任人。然而，在Marvel劇集《The Falcon and the Winter Soldier》的最新片場照中，新任美國隊長似乎另有其人，究竟發生甚麼事呢？

在《復仇者聯盟4》時，年老的美國隊長把盾牌交給了飛隼，並委託他成為美國隊長的繼任人。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在去年7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展上，Marvel Studios宣布《The Falcon and the Winter Soldier》是Marvel電影宇宙作品之一，安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan），將繼續分飾飛隼及寒冬戰士。除此之外，分別由Emily VanCamp及Daniel Brühl飾演的Sharon Carter和Baron Zemo都會重返Marvel電影宇宙。前者在2014年上映的《美國隊長2》及2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》登場，而後者則在《美國隊長3：英雄內戰》中亮相。

在去年7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展上，安東尼麥基都拿著盾牌出席活動。（Getty Images）

另外，Kevin Feige在聖地亞哥國際漫畫展上亦首次確定，全新角色John Walker將在《The Falcon and the Winter Soldier》中首次登場，並由Wyatt Russell擔任此角。而在Marvel原著漫畫中，John Walker因其哥哥在越戰身亡後而從軍。他退伍後，還接受了「超級士兵」計劃。在他成為U.S. Agent前，他曾獲美國政府欽點繼承美國隊長的衣缽。

Daniel Brühl飾演的Baron Zemo繼《美國隊長3》後，再次回到MCU。（官方圖片）

雖然在Marvel電影宇宙中，美國隊長在《復仇者聯盟4》時把盾牌交給飛隼，並任命他為下一任美國隊長。然而據劇集編劇早前指出，劇中的民眾反對黑人接任美國隊長。而最新公開的《The Falcon and the Winter Soldier》片場照，似乎引證了這說法。唯目前仍未確定John Walker手上的盾牌，是當時美國隊長交給飛隼那個，還是美國政府為他新製造的。