【美國隊長】𨋢中大戰幕後花絮出爐　網民回憶湧現：經典一幕！

由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長（Captain America）一直是不少影迷的最愛，其受歡迎程度不下於由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的鐵甲奇俠及由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神。 近日，在網上流傳出《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）𨋢內經典打鬥戲的幕後花絮。

《美國隊長2》由基斯伊雲斯及施嘉莉祖安遜主演。（《美國隊長2》劇照）

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導；基斯伊雲斯、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《美國隊長2》在5年前上映，電影當時被喻為是Marvel電影宇宙最佳的作品，並在爛番茄（Rotten Tomatoes）上獲得7.62分（滿分：10分）。最終，電影全球獲得7億1,400萬美元收入，成為當年全球票房第7高的電影。

《美國隊長2》𨋢中大戰一刻，在《復仇者聯盟4》時遭到改寫。（《美國隊長2》劇照）

重溫《美國隊長2》𨋢內打鬥一刻！

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當年電影最經典一幕，莫過於美國隊長在𨋢內與九頭蛇（Hydra）的特工激戰的一幕。雖然這只是綵排片段，但見到他們非常認真。雖然該條影片只有短短12秒，但回憶湧現。不少網民留言指，「非常經典的一幕」、「《美國隊長》三部曲最喜愛的一幕」，甚至有網民稱，「這是Marvel電影中最喜愛的一幕」。同時，也有不少紛絲稱，「希望可以見到更多未有後製的幕後花絮」。

《美國隊長2》𨋢中大戰一幕至今都非常經典。（IMDb 圖片）

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其實今年《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）都有重拍這幕，當時復仇者透過「時空攔劫」（Time Heist）重回2012年的紐約。美國隊長拿走鑲著心靈寶石的權杖。同時他跟九頭蛇的特工同在𨋢內，那場大戰一觸即發之際，美國隊長向Brock Rumlow說：「hail hydra！」（九頭蛇萬歲）。雖然那幕改變了，但創造另一場經典場景。

美國隊長受歡迎程度不下鐵甲奇俠及雷神。（《美國隊長2》劇照）

另外，在2016年聖地牙哥國際動漫節上，Marvel為了慶祝美國隊長角色成立75周年，為他製造了銅像。之後才把它搬遷到位於布魯克林的展望公園（Prospect Park）內擺放。近日由於臨近聖誕節，有人為美國隊長戴上聖誕帽，增添聖誕氣氛。