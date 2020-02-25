【荷里活性侵案】一文重溫8位受害女星　桂莉芙中招向畢彼特求助

荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）於24日被裁定一項性襲擊和一項三級強姦則罪成，將面臨最高判監25年刑期，法官下令他需即時入獄，更在庭上被戴上手銬帶走，法院將於3月11日宣布判刑，現年67歲的韋恩斯坦若判監25年，代表他將在92歲才能刑滿出獄。

陪審團裁定韋恩斯坦兩項性侵案最名成立，法院將於3月11日宣布判刑。（Getty Images）

自2017年被爆出韋恩斯坦利用權位對荷里活女星、助手等人施暴，掀起一連串的風波，2018年多位受害荷里活女星出面指控被他侵犯，同年韋恩斯坦被捕兼開審。

受害者包括「小辣椒」桂莉芙柏德露、安祖蓮娜祖莉、《標殺令》的奧瑪花曼、墨西哥性感女星莎瑪希恩（Salma Hayek）、Mira Sorvino、Rose McGowan、Annabella Sciorra、杰茜卡曼（Jessica Mann）、製作助理黑利爾（Mimi Haleyi）等影后級人馬以及一線女星，此後更在全球掀起「#metoo」運動。

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