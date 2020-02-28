【水行俠2】網民誓踢走Amber Heard　力推龍母接棒續《權力》前緣

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）跟前妻Amber Heard（安芭赫德）的家暴離婚案依然鬧得沸騰，直接影響到DC電影《水行俠2》（Aquaman 2）的拍攝，影迷更是一天比一天希望能盡早踢走Amber Heard出劇組！

影迷聯署加碼，踢走Amber Heard之餘，仲要換成「龍母」Emilia Clarke。（網上擷圖）

早前已證實尊尼特普才是真正的家暴受害者，但27日再有消息講到他曾傳短訊給好友「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany），曾提及要燒死和溺死Amber Heard！

即便該消息爆出，但都無阻影迷誓要踢走Amber Heard，除了早前的的聯署外，現時影迷更加碼要求踢走Amber Heard之餘，要將該角的主演換成Emilia Clarke（艾美莉克拉克），目前聯署要求要5000個簽名，截止28日13:45pm已有4100個簽名，相信很快就會達標。

Emilia Clarke跟Jason Momoa在《權力遊戲》中曾合作過。（劇照）

事實上早前要求踢走Amber Heard的聯署是以50萬個簽名為目標，該聯署目前已獲得37萬6千人簽名支持，有指今次提出以Emilia Clarke取替她的原因包括很適合，不有類似Amber Heard的黑歷史，沒有家暴等新聞，而更重要的是她跟Jason Momoa的化學反應也十分出色，影迷十分希望兩人再度攜手合作，再續《權力遊戲》前緣。

華納兄弟對踢出Amber Heard一事未有回應。（劇照）

不過以上種種都未有得到華納兄弟（Warner Bros.）的正面回應，似乎選擇採取忽視的做法來面對。另一邊廂，Amber Heard更是品牌L'Oreal的代言人，而它更有繼續經營Amber Heard的社交媒體平台，更講到「十分喜愛她」，似乎Amber Heard仍未有受家暴尊尼特普一事而受到大影響。