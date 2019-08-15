【水行俠2】Jason Momoa為保家園示威　不幸被捕續集即時喊停？

外國男演員積遜莫瑪（Jason Momoa）憑DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman）一角廣為人知，早前更落實會拍《水行俠2》，但日前積遜莫瑪又指自己不能拍續集，更全心加入示威活動，極力抗爭！

早前積遜莫瑪在個人IG上傳一張現場圖，寫下「X！30米望遠鏡還要大4倍，對不起華納兄弟，我們沒法拍《水行俠2》了。」（積遜莫瑪IG圖片）

事源積遜莫瑪的家鄉位於夏威夷，而當地政府正在睡火山Manua Kea範圍內，大興土木興建價值14億美元（約109億2000萬港元）的「30米望遠鏡」（Thirty Meter Telescope，簡稱TMT）。得知此事的積遜莫瑪決心要保護家園，但在他發聲後不足一星期，突發地被4名警察拘捕，嚇壞一眾粉絲！

突發！積遜莫瑪被警察拘捕！（Forever is Never Enough Twitter圖片）

積遜莫瑪在相片中被4名穿上寫有「Police」的警察銬上手銬，但其實只是虛驚一場，據知情人士透露：「積遜莫瑪是自願戴上手銬的，本來他就很喜歡和粉絲一起玩，加上當地警察想跟他合照，所以他順勢擺出被警方拘捕的樣子，當時實際上他沒有被捕。」

另外更有網友補充：「其實警察同樣也是夏威夷人，心中也是反對興建TMT。」所以大家只是開了一個玩笑而已。

除了積遜莫瑪外，《正義聯盟》中扮演「閃電俠」的Ezra Miller都有去到現場支持他。（積遜莫瑪IG圖片）