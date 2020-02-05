【水行俠2】尊尼特普才是受害者　15萬人聯署要求Amber Heard退出

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）婚後1年即情變，Amber Heard更控告前夫毆打她，終於2017年1月正式離婚。 就此事尊尼特普被標上家暴、渣男等標籤，形象插水之餘更大大影響他的演藝事業，但近日流出了兩人的絕密錄音，故事大逆轉，原來尊尼特普才是受害人，令到不少網民都稱要為他討回公道，一道令「Justice for Johnny Depp」在Twitter上瘋用！

尊尼特普（Johnny Depp）和安芭赫德（Amber Heard）此情不再。（Getty）

影迷為尊尼特普討回公道「#JusticeForJohnnyDepp」。（IG@jimnaviles）

打到Johnny Depp斷指變成自己割斷

Amber Heard因為《水行俠》（Aquaman）而人氣急升，演藝事業一帆風順，但就在解開家暴之謎後，令不少影迷對她非常失望，發起聯署要求將她退出《水行俠》。請願書中寫下「自從Amber Heard與尊尼特普離婚後，她一直在荷里活瘋狂摧毀他，不停重覆她被尊尼特普虐待的虛假事件，不停撒謊來製造他才是施虐者的虛假陳述。她更將打傷尊尼特普的手指骨頭近乎割斷，導致他需要做手術來重新固定和修復一事，講出一個虛假的故事來，聲稱他自己割斷手指，將手指沾上油漆並塗污牆壁。」

DC世界中的女英雄梅拉，由Amber Heard飾演。（《水行俠》劇照）

最後聯署寫明︰「由於Amber Heard是位公眾人物，更是廣為人知的家庭施虐者，華納兄弟和DC 理應將她從《水行俠2》中刪走，不能忽視Amber Heard的施虐行為，也不能給家暴者增添光彩，男人受害跟女人受害都一樣，電影方必須承認這一點並採取行動，防止娛樂界對一個知名的虐待者進行吹奏。」聯署目前已有超過154,000人簽名支持。

已有超過15萬4千影迷聯署要求將Amber Heard從《水行俠2》刪走。（change.org網站擷圖）