【舊年聖誕好戀嚟】「龍母」自爆浪漫舉動　為男友慶生虛脫收場？

今年聖誕除了有勁賣座的《魔雪奇緣2》（Frozen II）、終極一戰的《葉問4》（Ip Man 4: The Finale）和《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）和很應景的聖誕題材《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）等電影，十分難得有一套聖誕愛情電影上映應節應市！

Emilia Clarke和亨利高汀在今個聖誕節為大家送暖。（《舊年聖誕好戀嚟》劇照）

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《舊年聖誕好戀嚟》由《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」‪艾美莉克拉克（Emilia Clarke）、《我的超豪男友》亨利高汀（Henry Golding）和楊紫瓊等人主演，戲中Emilia Clarke在一家聖誕飾物店工作，需要打扮成聖誕精靈，為客人揀選禮物兼解決難題。

她的夢想一直都是成為一名歌手，自從她發生意外後，生活變成一團糟，行路會跌倒、有家歸不得、向天看又會中雀屎、即使她不放棄努力參加各式各樣的試鏡都沒當選過，不濟的生活令她迷失自我，直到一天亨利高汀出現在她的人生當中，為她帶來了無限溫暖和陽光，似乎能慢慢地幫她返回正軌，神出鬼未又沒有電話的亨利高汀令她患得患失，究竟兩人最終如何能度甜蜜度過今個白色聖誕呢？

Emilia Clarke在戲中都有獻唱名曲《Last Christmas》。（《舊年聖誕好戀嚟》劇照）

戲名如同樂壇巨星佐治米高（George Michael）的名曲《Last Christmas》一樣，這首歌在聖誕節一定會不停翻loop，就連Taylor Swift和Ariana Grande都有翻唱過，今次Emilia Clarke都會在戲中獻唱，不過她的歌喉似乎被導演Paul Feig大彈，事關Emilia Clarke擁有乾淨且好聽的聲音，今次要求她要比起本人唱得難聽一點，因為故事並不是要講述她試鏡成功成為天后巨星，而是單純希望她可以在人生之中找回最簡單、真正的快樂。

浪漫唔係唔好，不過代價可能係攰啲。（IMDB圖片）

另外Emilia Clarke更在訪問中分享了一件自己曾經做過最浪漫的事，在男友生日前夕，她去到了男友的家中佈置了整間家，大概有100個氣球、花、禮物、親手焗的蛋糕，但當踏正12點他出現的時候，我整個人就像是被抽走了所有力氣一樣，他問我要不要喝點茶，我回應他說：「我要上床去睡覺了，生日快樂！」過程十分搞笑。