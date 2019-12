【舊年聖誕好戀嚟】「龍母」自爆浪漫舉動　為男友慶生虛脫收場？

今年聖誕除了有勁賣座的《魔雪奇緣2》(Frozen II)、終極一戰的《葉問4》(Ip Man 4: The Finale)和《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)和很應景的聖誕題材《舊年聖誕好戀嚟》(Last Christmas)等電影,十分難得有一套聖誕愛情電影上映應節應市!