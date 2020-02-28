【神探白朗】導演爆Apple霸權　劇情潛規則唔係人人可以用iPhone

各行各業都有潛規則，其實拍戲都有潛規則。上年叫好叫座的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）導演萊恩尊遜（Rian Johnson）近日接受外媒訪問，就大爆原來電話製造商Apple對於戲中甚麼角色用它們的產品都有嚴格的規定，甚至會因為咁而嚴重劇透。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》口碑好，票房大賣，更獲奧斯卡最佳原創劇本提名。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》口碑好，票房大賣，更獲奧斯卡最佳原創劇本提名。最近導演萊恩尊遜就爆料，原來電話製造商Apple授權他們在電影中使用iPhone或Mac的產品，但絕不能讓反派用Apple的手機出鏡。

今次萊恩尊遜的爆料，就正正證實了這條「好人法則」，正派才可以用Apple電子產品。（影片截圖）

奸角唔可以用iPhone

導演萊恩尊遜說：「另一件趣事，我都不知道應不應該講，哈哈，因為這會令我下一齣的寫的懸疑戲完蛋，不過我會照講，因為太有趣了。Apple會讓你在電影中用iPhone，但這非常關鍵，如果你看過一齣懸疑片，奸角是不能在鏡頭前用iPhone的。」所以，這一個小道具，足以嚴重劇透戲中的好壞角色。

導演接著笑指，「每個電影製片人，如果戲中有壞人的，現在都想殺了我吧！」

+ 6 + 5 + 4

在《神探白朗：福比利大宅謀殺案》中，飾演反派的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），在片中有不少拿著電話的場面，而他的確是使用Android電話。

據知，Apple雖然容許拍戲時使用iPhone和Mac等產品作為道具，但對出現在電影場景中的Apple電子產品，其使用、描繪及攝影規範等都是出名地嚴格。Apple在其商標及版權準則中就表示，應以「最佳及最有利的方式來展示蘋果產品及蘋果公司。」

導演萊恩尊遜就爆料，原來電話製造商Apple授權他們在電影中使用iPhone或Mac的產品，但絕不能讓反派用Apple的手機出鏡，是一個很有趣的拍戲潛規則。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

其實，「好人總是用Mac」的現像早就曾被報道過，Fox的一部美國反恐與諜戰題材電視劇《24》，當時就有眼尖的觀眾發現片中好人都是在用Mac，奸角、恐怖份子就用PC。而今次萊恩尊遜的爆料，就正正證實了這條「好人法則」。