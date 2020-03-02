《隱形客》影評：超強代入感！「肉眼不見的驚嚇」睇漏一秒即miss

《隱形客》（The Invisible Man）全片將帶給觀眾的驚悚氛圍拿捏得恰到好處，也因為主角具有「隱形」的能力，讓觀眾伴隨着女主角Cecilia一屏息一凝神，小心翼翼地不敢抖大氣。也會因為Cecilia每一次顫抖的眼神，我們無一不全神灌注地將所有關注力都拿來仔細觀察周圍的事物，而且必須非常着重在小細節上。

可能是一個手掌印、一個腳步痕跡，甚至是感受到被注視的目光！ Cecilia如何保持警戒心，同樣也套用在觀眾身上，我們忍不住也進入了這般被窺視的主觀鏡頭，感受著被害者無法抑制的恐懼中。《隱形客》沒有玩弄花俏的手法，反而是利用許多監視器視角的方式，讓觀眾跟着Cecilia的雙眼去環繞整個周圍，明明一切都是空蕩蕩的安然無恙，卻又無法卸下心防。

可能是一個手掌印、一個腳步痕跡，甚至是感受到被注視的目光！ Cecilia如何保持警戒心，同樣也套用在觀眾身上，我們忍不住也進入了這般被窺視的主觀鏡頭（《隱形客》劇照）

電影在一開頭就已經營造足夠的氣氛：在靜悄悄的深夜時分，我們都像是女主角Cecilia安靜不欲驚擾他人的角色，慢動作的將另一半環抱自己的手臂舉起後放下，而那一場必須掀起半邊床墊的數秒，讓我們都止住了呼吸，彷彿正要逃離現場的是自己！

布倫屋製片（Blumhouse）向來以低預算為主，不過卻很少有讓人失望的作品，甚至是每一次都會有讓人不寒而慄的緊張感，儼然成為代表。繼《謎‧離島》（Fantasy Island）之後的《隱形客》再一次發揮所長——最恐怖的往往不是肉眼可以見得到的事物，而是在你多加揣測之後的人心。

+ 5 + 4 + 3

《隱形客》是部節奏緩慢的作品，嚴格來說是快不得！ 因為觀眾也宛如身處其中。在鏡頭每一次的移動中，我們專注地研究着畫面中「可能」不對勁的地方。正如同片名取做《隱形客》般，觀眾早已經知道必須提防的對象是「看不見」的，而這「先入為主」的方式完全是出乎意料的成功！

觀眾會不由自主地像在玩Photo hunt一般，即使這個畫面前幾秒才出現過，我們也還是無法克制偵探心態，硬要從中找出蛛絲馬跡不可！ 大家都不可思議地融入了劇情，對Cecilia描述前男友的瘋狂控制行徑深信不移。雖然這段感情關係中存在着暴力和情感勒索的危險，但是Cecilia靠着姐姐以及兒時好友的幫助，在深夜裡逃走並且躲藏起來。

原本以為逃離優秀多金的科學家男友Adrian的精神折磨後，Cecilia可以重新開始的生活。卻在某日，Cecilia突然收到了Adrian自殺的遺囑，Adrian將自己龐大財富中的其中一份留給了她（《隱形客》劇照）

原本以為逃離優秀多金的科學家男友Adrian的精神折磨後，Cecilia可以重新開始的生活。卻在某日，Cecilia突然收到了Adrian自殺的遺囑，Adrian將自己龐大財富中的其中一份留給了她。雖然不安的預感籠罩着Cecilia，但是正要展開新生活的困境下，Cecilia別無他法。沒想到，一連串詭譎的巧合接踵而來帶來致命的後果，威脅着Cecilia身旁好友的同時，她該如何證明自己正在被「看不見」的兇手追殺？

【本文獲「恰恰愛啾咪」授權轉載。】