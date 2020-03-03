【哈利波特】女狂迷靠收藏珍品抗抑鬱　仲成功孖「奈威」影合照

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影在2001年推出後，瞬間風靡全球。沒想到，電影真的有魔法，除了讓演員名利雙收外，還可以幫助人走出困境。近日有外國傳媒報導，32歲的《哈利波特》女粉絲Katie Aiani就是靠收藏《哈利波特》物品走出抑鬱症的陰霾，並指出：「這是一種生活方式！」

《哈利波特》首集在2001年推出後，成功風靡全球。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特》女粉絲Katie Aiani早前接受外國傳媒《Today》訪問，指她全靠《哈利波特》的魔法踢走抑鬱，還展示她收藏的紀念品。不知不覺間，她已經擁有超過2,000件《哈利波特》的紀念品。她指出她之所以成為《哈利波特》迷，是因為當時她取笑她姐姐看《哈利波特》。Katie Aiani稱：「我取笑她，她很生氣，於是她把這本書扔給我並說『除非你看這本書，否則請不要離開房間』，這是我看過最好的書籍。」

《哈利波特》系列電影除了讓演員名利雙收外，還幫助患有抑鬱症的病人走出陰霾。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

她續指出：「我做到了，那天晚上我讀了這書。而從那天開始，我成為了書迷。」她認為她是屬於葛萊分多，因為「這類有很多志趣相投的人，他們富冒險精神及非常勇敢，這使我變得更加勇敢，並讓我過著沒有恐懼的生活。」她最後還表示，她與妙麗最投緣，有一種「即時聯繫」。

Katie Aiani獲邀出席《怪獸與葛林戴華德之罪》首影，還訪問電影的美術指導。（Katie Aiani Instagram 圖片）

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Katie Aiani多年來收藏了超過2,000件《哈利波特》的物品，當中包括書本、玩具、服飾及道具。而在眾多收藏品中，最值錢必定是《哈利波特》作家JK Rowling的親筆信。「這是Jo（JK Rowling）親手寫給我的一封信，她聽到我的故事後，稱她也有所啟發，於是我把她信中的字句紋在手臂上。」她還稱：「其他有大量《哈利波特》都與抑鬱症戰鬥中，而書入面的催狂魔正代表抑鬱症，因為當時JK Rowling認為催狂魔如同抑鬱症一樣，會把你的靈魂吸走。」其實在2000年時，JK Rowling曾稱：「抑鬱症是她人生中最不愉快的事情，因為我們無法再次讓自己變得開朗。」

Katie Aiani視《哈利波特》作家JK Rowling的親筆信為最珍貴的收藏品。（《Today》影片擷圖）

雖然有人認為Katie Aiani過份沉迷，還有點走火入魔的境界。然而，她表示，《哈利波特》賦予了她「生命」，幫助她融入社區，還找到男朋友，並讓她「有勇氣去生活」。