【新冠肺炎】真人版《花木蘭》受疫情影響　外媒爆中國上映無期？

中國持續受新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情影響，百業蕭條。雖然如此，但迪士尼一直無意更改真人版《花木蘭》的上映日期。早前真人版電影主角劉亦菲聯同導演Niki Caro齊齊接受《The Hollywood Reporter》訪問，還大談拍攝電影的趣事，種種跡象都顯示電影如箭在弦。沒想到約四天後，有外媒傳出驚人消息，指迪士尼計劃把《花木蘭》在中國上映的日期無限期推遲。

《花木蘭》真人版在本月尾上映，未知迪士尼會否押後中國的上映日期。（《花木蘭》劇照）

由劉亦菲、甄子丹、鞏俐及李連杰主演的真人版《花木蘭》，原定會在本月尾上映，而外界一直相信電影能在全球票房上獲得好成績，特別是在中國市場。豈料，在武漢肺炎疫情影響的陰霾下，讓迪士尼不得不重新考慮延遲電影的上映日期。據外國傳媒《Vulture》指出，中國受武漢肺炎嚴重影響，真人版《花木蘭》在中國的上映日期將無限延期。而另一外媒《Comic Book》則補充指，除了中國上映會無限延期外，其餘大多數地方都會如常上映。

由劉亦菲、甄子丹、鞏俐及李連杰主演的《花木蘭》主打中國市場，可惜中國持續受武漢肺炎疫情影響。（《花木蘭》劇照）

而迪士尼前行政總裁Bob Iger在上月初曾談到押後真人版電影映期的可能性，他指出：「我們目前在上海及香港的迪士尼樂園已關閉，我們不知道要關閉多久，也不知道要持續關閉多久，這是我們最關心的問題。在那裡，我們有成千上萬的員工。我們當然關心他們及中國。」他續指出：「所有在中國發行的電影絕對受到疫情影響。而我們將在3月上映《花木蘭》，這對於中國來說是非常有趣。電影會在中國上映，但我們仍未確定會在何時。目前每個人最關心是疫情問題，及它對人類的影響會有多久。」目前迪士尼仍沒有最新的回應。

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《花木蘭》全球票房最少唔見8,500萬美元！

真人版《花木蘭》製作費高達2億美元，萬一真人版電影最終因疫情影響，而要押後在中國的上映日期。據《The Ticketing Business》公平，電影全球票房可能損失約8,500萬美元（約6億6200萬港元）。在2019年，中國電影票房收入約為90億美元，佔全球票房425億美元總額的21％。據《CBS News》指出，摩根大通用去年上映的《獅子王》（The Lion King）中國票房分析，指當年《獅子王》的中國票房收入達1億2,000萬美元，佔海外票房達11％，而在全球票房則佔7％。摩根大通估算《花木蘭》海外票房收入將達7億美元，而全球票房則達10億美元。他們還指出，由於今次《花木蘭》是改編自中國傳統文學，所以電影在中國的收入理應會更多，所以迪士尼或損失超過8,500萬美元收入。

《花木蘭》受疫情影響，全球票房或損失約8,500萬美元。（《花木蘭》預告擷圖）

《007：生死有時》取消中國首映禮

除此之外，《007：生死有時》（No Time to Die）早前都宣布取消所有在中國的宣傳及電影首映禮。至於另一部電影《超音鼠大電影》，也宣布押後電影在中國的上映日期。至於由王家衛執導的《繁花》，據《南華早報》指出，影集因受疫情影響，而宣布無限期押後開拍。