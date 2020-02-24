【謎·離島】輕熟女Lucy Hale頻頻試不同角色　全裸演出都無問題

《謎·離島》（Fantasy Island）講述五個素未謀面的陌生人，意外踏上神祕豪華小島。島主聲稱可以實現所有訪客的幻想。當眾人以為願望成真時，可惜事與願違 。今次有幸踏上神秘小島，飾演女主角Melanie Cole的露絲克兒（Lucy Hale），13歲時以歌手身分出道，後來轉型當演員博到盡，曾全裸演出！

Lucy Hale（中）在《謎·離島》的演出不俗，可惜電影的評價略為失色。（《謎·離島》劇照）

現年30歲的Lucy Hale出生在美國孟菲斯，她在13歲時參加了美國真人騷節目《American Juniors》。雖然她最終未能奪冠而回，只獲第四名。然而，她成功踏入娛樂圈，與頭五名的參加者合組樂隊「American Juniors」。可是，兩年後，樂隊的專輯銷量未如理想，樂隊被迫解散。

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Lucy Hale在15歲時意外成為演員

Lucy Hale並沒有好似她其他四名成員一樣放棄追夢，當時15歲的她移居洛杉磯，目的就是能獲得更多在音樂上的機會。然而她誤打誤撞，卻獲得試鏡機會，從此她由一個音樂人變成了演員。在2008年，當年19歲的她還登上大銀幕，參演《The Sisterhood of the Traveling Pants 2》，而電影四位主角分別是「死侍」老婆Blake Lively、金球獎得主America Ferrera、Amber Tamblyn及Alexis Bledel。

《謎·離島》講述五個素未謀面的陌生人，意外踏上神祕豪華小島。島主聲稱可以實現所有訪客的幻想，而Lucy Hale（右）飾演的Melanie Cole都是其中之一。（《謎·離島》劇照）

Lucy Hale接連失去多個大角色

Lucy Hale確實獲得過不少演出機會，可惜運氣卻平平。她曾獲得機會，試鏡《吸血新世紀》兩個角色，但最終都飲恨而回。據Lucy Hale表示，她曾為Alice Cullen及Jane Volturi兩個角色試鏡，但最終這兩個角色分別由Ashley Greene及Dakota Fanning所獲得。對於失落角色，她並沒有不開心，並稱：「我喜歡這演員陣容。」她還認為：「我相信發生的所有事情都有其原因，這與時機有關。我喜歡現在的我。我能夠謀生，並能演戲，我仍然可以繼續生活。」

Lucy Hale在《謎·離島》的演出不俗，相信她未來會有更多的機會。（《謎·離島》劇照）

Lucy Hale想挑戰「格雷女」 全因迫自己走出舒適區

除了失落《吸血新世紀》兩個角色外，原來Lucy Hale還無緣「格雷女」Anastasia Steele一角。她在2014接受《MTV》訪問時表示，原來她獲邀為此角試鏡。她稱：「這次試鏡跟跟我之前所做的完全不同。他們準備了兩頁紙的個人獨白，並絕對是大家認為的想法。我認為非常不舒服。」她還打趣表示：「我絕對不能讓祖母看到那段試鏡，很尷尬！」最後，Lucy Hale認為「格雷女」的角色之所以吸引她，是因為能夠讓她做一些「與別不同」的事情，從而迫使她走出舒適區。

Lucy Hale（紅衫）的願望是向兒時的欺凌對象報復。（《謎·離島》劇照）

Lucy Hale的音樂事業直到2014年才有新發展，並推出她的首張個人專輯《Road Between》。在2018年，她在演藝事業也有了新挑戰。她在《死神遊戲：TRUTH OR DARE》（Truth or Dare）及Netflix原創電影《高校女漢子》（Dude）大膽全裸演出，而後者尺度更加大，可算是一圓當年無緣「格雷女」一角的遺憾。至於《高校女漢子》同劇演員還包括英國演員Kathryn Prescott、曾飾演「暴風女」的Alexandra Shipp及首位獲得金球獎最佳女主角的亞裔女演員Awkwafina等。

Lucy Hale（左）在《高校女漢子》有大膽演出。（《高校女漢子》劇照）

Lucy Hale在《死神遊戲：TRUTH OR DARE》及《高校女漢子》都有大膽演出！