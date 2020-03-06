Pornhub首度推出非AV作品　入圍柏林影展脫衣舞孃紀錄片免費睇

成人電影網站Pornhub近日推出首部非色情電影作品，由女導演Leilah Weinraub執導的紀錄片《Shakedown》。這個「革命性」的舉動，意味著Pornhub有意令受眾更多元化。

《Shakedown》曾入選2018年柏林影展的「紀錄片大觀」（Panorama Dokumente）單元，由導演Leilah Weinraub花上足足15年時間，去拍攝洛杉磯一家女同志脫衣舞孃俱樂部的大大小小事跡，以幽默、生動又感性的手法，讓受眾認識這項次文化。《Shakedown》在Pornhub免費上架一個月，稍後會登陸iTunes及其他影片平台。

女導演Leilah Weinraub將過去15年在女同志脫衣舞孃俱樂部拍攝的影片製作成紀錄片。（Instagram圖片）

Pornhub品牌總監Alex Klein表示，希望令Pornhub成為藝術家及創作人能夠使用的平台：「雖然跟YouTube與Vimeo不一樣，他們不允許裸露內容，但以公映這部長片作為第一步，我們已經很興奮。」而Leilah Weinraub將每星期一次在網站內跟觀眾交流，她表示能夠宣揚這項次文化感到高興。

《Shakedown》將女同志脫衣舞孃俱樂部的次文化帶給觀眾。（Instagram圖片）

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據悉，Pornhub網站去年的瀏覽次數高達420億，為全球最受歡迎的網站之一。雖然網站沒有公佈男、女觀眾的比例，Leilah Weinraub希望藉著自己的作品吸引更多女觀眾。而今次並非Pornhub與Leilah Weinraub首次合作，2016年Leilah Weinraub推出自家服裝品牌Hood by Air，一系列產品上印有Pornhub的標誌。