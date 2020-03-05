【4X4瘋鎖】車版恐懼鬥室睇到心跳加速　偷車招來「私了」具爭議

由西班牙和阿根廷共同拍攝的西班牙語新戲《4x4瘋鎖》，故事從一場單純的偷車竊案開始，發展出令人血脈沸騰的劇情，到底在一個治安不好的社會，「私了」是否必要？電影情節緊張刺激，簡直是另類恐懼鬥室。

由西班牙和阿根廷共同拍攝的西班牙語新戲《4x4瘋鎖》深入探討「私了」的必要性。（《4x4瘋鎖》劇照）

《4x4瘋鎖》由《玩謝大作家》鬼才導演馬里奧高恩執導，故事講述在一條平凡不過的阿根廷街道上，一架看似再正常不過的私家車，一個男人輕鬆破窗而入，奪去所有值錢的東西再打肆破壞，卻發現全車經已上鎖，深陷牢不可攻的「密室」裡。

從一宗看似微不足道的盜竊案，深入探討社會深層次問題。在一個失去公義，迫出人性貪婪、執著、暴力和「私了」種種問題下，帶出「偷到又怎樣？你逃得了嗎？」的爭扎。

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新作在當地上映後，更榮登今年當地本土片票房亞軍，故事毫無冷場，也反應了民眾對社會治安的不安全感，同時探討「私了」的必要性，口碑不錯。

而男主角彼得蘭仙尼在片中的精彩演技亦備受讚賞，製作人傑拉多侯辛（Gerardo Rozin）表示：「在沒有對白的場景，彼得用傑出的肢體語言，時而誇張的呈現，帶領觀眾逐步相信他宛如實驗室白老鼠的絕望處境。」可說是他繼《大犯罪家》後最複雜的角色。

《4x4瘋鎖》由《玩謝大作家》鬼才導演馬里奧高恩執導，講述一個男人在街上偷車，結果招來報應被困車上，深陷牢不可攻的「密室」裡。（《4x4瘋鎖》劇照）

電影中還有另一位靈魂人物，就是飾演復仇車主的資深演員達迪布列瓦（Dady Brieva），達迪現實中不但是位知名節目主持人，更是搞笑團體的成員之一，關心社會的他時常在節目上嘲諷時事。

但他在《4x4封鎖》裡收起搞笑，以冷血車主復仇形象，透過車上的電話系統對主角細數過去所做所為，讓主角彼得蘭仙尼狂起雞皮說：「聽到他的聲音就讓人感覺超焦慮！」電影將於3月12日上映。