俄片《DAU》演員模擬被監控生活兩年　24小時拍攝性生活都入鏡　

與其說這是一部電影，倒不如說這是一個史無前例的大型電影項目，講緊的是由俄羅斯導演伊利亞赫爾扎諾夫斯基（Ilya Khrzhanovsky），一個籌備製作長達15年龐大電影計劃《DAU》。 《DAU》的其中兩部電影《DAU. Natasha》以及《DAU. Degeneration》今年更分別入圍了柏林影展主競賽跟特別展映單元。當大家再深入了解這個計劃時，感到的盡是瘋狂以及震憾。

《DAU》是一個史無前例的大型電影項目，一個籌備製作長達15年的龐大電影計劃。（IMDB圖片）

在烏克蘭1:1原型還原蘇聯的場景

《DAU​​​​​​​​​​​​​​​​​​》是俄羅斯導演伊利亞赫爾扎諾夫斯基的作品，從2005年就開始發展，本來導演是想拍一部關於前蘇聯著名諾貝爾物理學家列夫朗道（Lev Landau）的故事，「DAU」一字也是源於這位物理學名字的最後三個字母。

但這個計劃卻在發展時愈發愈大，為了真實還原1938-1968年蘇聯的場景，導演在烏克蘭郊區以1:1原型規模，搭建了一個前蘇聯斯大林時代的一個小鎮和國家科研中心地。

其中一部長片《DAU. Natasha》入圍今年柏林主競賽。（《DAU. Natasha》劇照）

近40萬場試鏡 挑選400多位素人任主演

《DAU​​​​​​​​​​​​​​​​​​》招募了400多位素人擔任主要演員，製作了4萬套前蘇聯服飾，而搭建的場景規模極龐大，佔地12,000平方公尺（大約128,400平方呎），當中包括有公寓、辦公室、研究中心、廣場等等，讓演員真正生活並居住在這個蘇聯的場景中。在392,000場試鏡中，400多人最終被挑選出來成為主要演員，另外配角也多達近萬人，為了真實再現當年的情況，他們在預設的事件下生活和工作，全日24小時都被拍攝及觀察。

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演員24小時被拍攝 跟足前蘇聯的規則生活

聽到這還未夠瘋狂，電影拍攝超過兩年，這些演員在這個人工建構造出來的封閉世界裡，使用盧布，嚴格跟足前蘇聯的規則生活。

電影拍攝超過兩年，剪接用了6年的時間。用35毫米膠片拍攝的素材（部分為手提拍攝），就已超過700小時，生產了8,000小時的對白、3700萬文字、字幕翻譯文字也高達320萬。

在柏林放映後的評價指電影水準都相當高。（《DAU. Natasha》劇照）

這個計劃由2005年開始構思，2009年開始執行，一個由德國、法國、瑞典、烏克蘭和俄羅斯多國都有份參與的國際電影項目。

入圍今年柏林主競賽的《DAU. Natasha》，片中男女主角都是非專業的素人演員，據知他們在電影中令人震懾的表演。

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密室審訊、性愛戲份都係真實拍攝

《DAU​​​​​​​​​​​​​​​​​​》的拍攝背景圍繞蘇聯時期，內容極端和挑釁，電影中甚至帶來前蘇聯密室審訊的驚悚情節、一場場比真實的性愛戲份等，在一個特殊時期，這個龐大的電影計劃模糊了真假的界線，戲裡戲外這個計劃，絕對是相當震憾。

《DAU》絕對是歷史上最雄心勃勃的電影製作實驗，除了《DAU. Natasha》以及《DAU. Degeneration》，計劃帶來的另外12部長片都已進入後製階段，在柏林放映後的評價指水準都相當高。