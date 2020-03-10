【She-Hulk】原定比《鐵甲奇俠》早近廿年推出　連主角都有定案？

Marvel Studios在2008年推出《鐵甲奇俠》（Iron Man）後，電影旋即風靡全球，並創造出Marvel電影宇宙。今年Marvel Studios除了推出《黑寡婦》（Black Widow）及《永恆族》（The Eternals）兩部電影外，還把其電影宇宙擴充至電視。 可是，原來這位女超級英雄的獨立作品差點早在《鐵甲奇俠》前誕生，當時官方連導演及主演都公布了，可是最終計劃胎死腹中。

Marvel Studios今年除了推出《黑寡婦》外，還把其宇宙擴充至電視。（《黑寡婦》劇照）

Marvel Studios總裁Kevin Feige在去年7月宣布將籌備《Ms. Marvel》、《Moon Knight》及《She-Hulk》三部劇集，粉絲才開始對這三位角色有所認識。可是，在羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）成為鐵甲奇俠前，原來曾有電影公司計劃推出女超級英雄She-Hulk的獨立電影，當時電影導演及主角都有定案，但「臨門一腳撻Q」，最終要等到今年8月才正式開始製作。

《鐵甲奇俠》在2008年推出，當時Brigitte Nielsen差點在90年代成為女超級英雄She-Hulk。（《鐵甲奇俠》劇照）

在1982年，She-Hulk首次現身NBC的《The Incredible Hulk》動畫影集。之後She-Hulk原定計劃在1990年推出的電視電影《The Death of the Incredible Hulk》中登場。可惜，最後這位女英雄再次缺席。之後ABC還宣布取消She-Hulk「單飛」的計劃。直到近年，女超級英雄She-Hulk開始愈來愈受歡迎，還成為神奇4俠及復仇者聯盟的一份子。有見及此，Marvel Studios也開始籌備《She-Hulk》的個人劇集。

She-Hulk近年來愈來愈受歡迎，連Marvel Studios也開始籌備《She-Hulk》的個人劇集。（Marvel Comics）

至於當時She-Hulk「單飛」的作品，官方當時宣布找來《It's Alive》導演Larry Cohen執導；並找來史泰龍前妻，丹麥女演員兼模特兒的Brigitte Nielsen擔任女主角。當時宣傳品見到Brigitte Nielsen以完整的She-Hulk造型登場，曾有不少粉絲指出有點像Uma Thurman的毒藤女造型。當時的Brigitte Nielsen絕對比如今的Marvel Studios走得更前瞻，皆因當時她在1985年與阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）合演改編自漫畫的《Red Sonja》。或許當時推出She-Hulk是一場賭博。慶幸的是，如今情況有所不同，但仍足以見到Brigitte Nielsen絕對有先見之明。

官方當時公布Brigitte Nielsen的She-Hulk造型，以她當年應該約27、8歲。（網上圖片）

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