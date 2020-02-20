女英雄《She-Hulk》更多選角細節曝光　《新變形俠醫》有演員回歸

Marvel Studios早前曾宣布將會在Disney+平台開拍《She-Hulk》，這位豪放女英雄的劇集。據外媒報道，劇集目前處於籌備階段，團隊近日亦終於公開了更多有關主角的細節。

She-Hulk是最強大的漫威超級英雄之一，能力可以媲美Marvel隊長以及紅女巫。（網上圖片）

She-Hulk這角色的真名是Jennifer Walters，她是Bruce Banner的表妹，本來從事律師工作。她首次出現在Marvel漫畫是在1980年，在《Savage She-Hulk＃1》登場後，故事提到Jennifer Walters被槍擊受傷後，Bruce Banner為了幫助表妹，給她輸了血。可是她的DNA產生了突變，成為She-Hulk獲得了超能力，她也是「復仇者聯盟」的成員。

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影迷推佢做She-Hulk

She-Hulk是最強大的漫威超級英雄之一，能力可以媲美Marvel隊長以及紅女巫。據外媒《Illuminerdi》報道，Marvel開始為這部新劇選角，將由艾美獎得主Jessica Gao執筆劇本，劇本目前尚未完成，Marvel準備在今年7月在亞特蘭大開拍，一直拍到2021年3月。

據報道，Marvel正在尋找一位年齡介乎在26至34歲的女演員，不限種族，She-Hulk的角色設定跟漫畫基本上也一致。有指，很多演員都對這個角色感興趣，有影迷提議有份演美劇《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）的Stephanie Beatriz出演She-Hulk。

Jennifer Walters律師在法庭上幫許多人爭取公義。（Marvel／漫畫截圖）

雖然故事應該會提到Jennifer Walters與Bruce Banner之間的關係，但暫時尚未知道麥克雷法路(Mark Ruffalo)會否登場。而有傳曾在《新變形俠醫》演Betty Ross的Liv Tyler、以及飾演「雷霆」勞士將軍（Thunderbolt）的William Hurt亦將會回歸新劇《She-Hulk》。