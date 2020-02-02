【蜘蛛俠】知情人士踢爆Marvel新計劃　想搵呢個角色頂替湯賀蘭？

迪士尼在去年突然與Sony在蜘蛛俠的合約上出現分歧，這差點讓湯賀蘭（Tom Holland）飾演的蜘蛛俠緣盡Marvel電影宇宙。幸好在雙方讓步後，最終蜘蛛俠可以繼續為Marvel電影宇宙上陣，同時也能夠在Sony的Marvel宇宙中現身。雙方雖然仍會繼續合作製作《蜘蛛俠》第三集，然而有知情人士指出，Marvel電影宇宙已經有新計劃。

湯賀蘭飾演的蜘蛛俠在去年差點緣盡Marvel電影宇宙。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

猶記得迪士尼與Sony在去年突然鬧出蜘蛛俠風波，險些讓湯賀蘭飾演的蜘蛛俠緣盡Marvel電影宇宙，幸好雙方最後都成功達成協議，讓「蜘蛛俠」湯賀蘭可以在兩者各自的Marvel電影宇宙中自由游走。然而，近日有知情人士突然爆出Marvel新計劃，相信這計劃會讓粉絲非常震撼。

Daniel Richtman被認為是Marvel Studios的知情人士，所以由他發布的消息都是有根據的。（Daniel RPK Twitter 擷圖）

這消息來自不時發布獨家新聞的記者DanielRPK，他日前突然在其Twitter帳戶上發出一則讓人非常震撼的消息。他寫道：「喜歡MCU聰明的向多元化方向發展。我們初時見到全白人的6位復仇者，之後我們見到黑人版美國隊長（Sam）、第二代蜘蛛俠（Miles）、Marvel隊長（Monica）。亞洲人的上氣及Sersi、穆斯林的Ms. Marvel和幽靈刺客。」之後他再補充：「Sam代替了Steve，Miles將會代替Peter，而Monica會代替Carol Danvers。」然而未知是否說多了，他最後卻刪走了這則補充說明。之後不少網民續追問這計劃時，他都沒有再回覆。

Shameik Moore在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》中聲演Miles Morales。（《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照）

值得一提的是，在2015年時，Marvel Studios總裁Kevin Feige表示，在可預見的未來都不會見到Miles Morales在MCU中出現。可是，兩年後，Kevin Feige對此角色非常感興趣，並確認Miles Morales在MCU中存在。在2017年上映的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中，其中一條遭刪走的片尾片段，由Donald Glover飾演的Aaron Davis，由於他遭蜘蛛俠綁在車上，而他未能脫身，於是向其姪子Miles求救，可惜Miles的電話是留言信箱。由此可見，假如湯賀蘭飾演的蜘蛛俠當時未能回到Marvel電影宇宙，Marvel Studios根本一直都有兩手準備。

Donald Glover飾演的Aaron Davis是一名普通罪犯，他在戲中曾試圖從「禿鷹」的手下買武器，而且有一個住在皇后區的姪兒。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

點擊下圖重溫當年《蜘蛛俠：強勢回歸》遭刪走的片尾片段！