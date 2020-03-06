【蜘蛛俠】湯賀蘭自爆瞞住Marvel狂偷道具　成套蜘蛛網發射器都有

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）一向深受影迷愛戴，更是出名的Marvel劇透王，不過原來他更有一個怪癖，就是瞞住Marvel狂偷道具，結果令家中凌亂不堪。最近，他在宣傳新片時自爆以上秘密，更曝光了他在新戲《Cherry》的造型，崩壞的蜘蛛仔仲嚇窒不少網民。

湯賀蘭新片一套接一套，最近在BBC Radio 1宣傳新片Pixar動畫《½的魔法》（Onward）時，就爆料自己的房間被電影中的道具弄得亂七八糟。（GettyImages）

湯賀蘭新片一套接一套，最近在BBC Radio 1宣傳新片Pixar動畫《½的魔法》（Onward）時，就爆料自己的房間被電影中的道具弄得亂七八糟，事關原來他瞞住Marvel狂偷道具，認真大膽。

湯賀蘭自爆每拍一部片他都會拿走一些道具帶回家紀念，甚至在沒有經過製作人許可的情況下拿走物品。（IMDB圖片）

瞞住Marvel狂偷道具做紀念

湯賀蘭自爆每拍一部片他都會拿走一些道具帶回家紀念，甚至在沒有經過製作人許可的情況下拿走物品，他表示：「老實說，我拿了那組蜘蛛網發射器，這是Marvel不知情的，但現在他們知道了。」湯賀蘭更表示自己還有拿走Tony Stark的眼鏡。「我曾經想拿走一套蜘蛛裝，但要知道穿著蜘蛛裝從片場走，實在有點困難。」

新look崩壞嚇窒網民

湯賀蘭在新戲《Cherry》中的新造型最近亦已曝光，導演羅素兄弟這次在戲中與「蜘蛛俠」第4度合作，日前公開剪接時的一幕片段，可見湯賀蘭外型消瘦，崩壞到嚇親影迷，大家都指認不出他，有網民更表示他的造型很詭異，讓人毛骨悚然。

再次與導演羅素兄弟合作，不過今次湯賀蘭不是演超級英雄，《Cherry》改編自 真人真事兼Nico Walker的自述小說《Exit West》，講述主角Nico Walker的經歷，他19歲時加入美軍並在伊拉克以醫生身份服役11個月，但最後因為在戰場遇上太多不願再提的事情，久而久之患上PTSD（創傷後遺症），甚至被法庭的精神科醫生指出「是我見過最惡劣的PTSD」。

點撃即睇崩壞版湯賀蘭：

+ 3 + 2

減肥減到差點骨折

見到湯賀蘭憔悴新造型，不少影迷都猜測他在《Cherry》應該會飾演男主角Nico，一個出身自富裕家庭，在當軍醫後患上PTSD，後來染有毒癮的前士兵，回鄉後因欠債開始搶劫超過10家銀行。

湯賀蘭為了這個新角色，接受6個禮拜的地獄訓練，不斷跑步和鍛鍊務求在短時間內減重，去年他曾表示拍攝《Cherry》讓他體驗到未曾經歷過的情感和事物，更曾經在減肥期間在火車站失足倒在地上，當時他心想腳一定要骨折，要到醫院了。而羅素兄弟亦大讚湯賀蘭敬業，為了新角勁減磅，甚至對身體造成很大負擔，在戲中表現亦很出色，絕對能駕馭到這複雜的角色，大賣關子這部是湯賀蘭有史以來最黑暗的電影。