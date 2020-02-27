傳Marvel開拍女版變形俠醫《She-Hulk》　選角仲指明要似呢位演員

今年Marvel Studios除了有《黑寡婦》（Black Widow）及《永恆族》（The Eternals）兩部電影外，還有《The Falcon and the Winter Soldier》及《WandaVision》兩部劇集。近日，有消息指他們開始籌備另一部劇集《She-Hulk》，並公布理想主角的條件。

《She-Hulk》將在今年夏天開拍，並在明年啟播。（Marvel Comics）

約四日前，當時曾有報導稱，《She-Hulk》女主角的條件是「所有種族都可接受」、「富有喜劇細胞」及「年齡介乎26至34歲之間」。當時該報道還特別提到Jennifer Walters這位角色，其正職是一名律師，並有可能成為下一代復仇者。

《She-Hulk》獲提前開機拍攝，Marvel Studios正積極找女主角。（網上圖片）

尋找「Alison Brie類型」演員

日前《She-Hulk》選角再有新消息，據權威人士Daniel Richtman稱，Marvel Studios正在尋找《She-Hulk》的女主角Jennifer Walters，並把合適的演員範圍收窄。據他續指出，Marvel Studios正在尋找「Alison Brie類型」的演員飾演Jennifer Walters。他最後還指出，Alison Brie也在Marvel Studios候選名單中。消息傳出後，有網民留言「沒有人比Alison Brie更像Alison Brie」，不少網民都認為「Alison Brie非常合適成為Jennifer Walters」。

Daniel Richtman稱Marvel Studios正尋找「Alison Brie類型」的演員飾演Jennifer Walters。（《GLOW》劇照）

《廣告狂人》為人認識

目前Alison Brie已經37歲，然而如果她是Marvel Studios那杯茶，相信年齡不會影響Marvel Studios的決定。其實Alison Brie無論在電影抑或電視的經驗都非常多，她曾憑Netflix劇集《GLOW》中的摔角手角色Ruth Wilder連續三屆獲提名衛星獎音樂及喜劇類劇集最佳女主角及金球獎音樂及喜劇類劇集最佳女主角。

另外，Alison Brie也是《廣告狂人》（Mad Men）固定成員之一，這劇集在2013年被美國雜誌《TV Guide》評為「史上最偉大的60部電視劇」中的第17名，翌年成為美國電影學會獎年度電視節目獎得主。

+ 6 + 5 + 4

除此之外，有Marvel粉絲曾表示Stephanie Beatriz也是飾演Jennifer Walters的最佳人選之一。然而，Stephanie Beatriz早表明她需要接拍《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）新一季而未能成為Jennifer Walters的候選人。據了解，Marvel Studios把《She-Hulk》提前至今年夏天開拍，並在2021年啟播。