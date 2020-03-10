【黑寡婦】終極預告揭身世之謎　反派模仿大師學齊5大英雄招式

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）將於4月尾上映，是Marvel電影宇宙第4階段的重要之作。 電影昨晚（9日）公開正式預告，揭露更多有關黑寡婦身世的電影細節、反派「模仿大師」（Taskmaster）曝光更多動作場景，仿效了不少超級英雄的招數，引起網民熱烈討論。

《黑寡婦》（Black Widow）的時間線設定於《美國隊長3：英雄內戰》和《復仇者聯盟：無限之戰》之間。（black.widow/ig圖片）

《黑寡婦》（Black Widow）的時間線設定於《美國隊長3：英雄內戰》和《復仇者聯盟：無限之戰》之間，講述Natasha Romanov成為黑寡婦及加入復仇者聯盟前，她曾經在俄羅斯的Red Room受訓成為間諜。Natasha因為幫了美國隊長而被美國政府通緝繼而踏上流亡之路，她為了隱藏身分而重返她成長的俄羅斯。

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紅屋被模仿大師控制

從最新預告可見，Yelena Belova指出，「有清晰意識，但沒能力反抗。」同時揭示了培訓年輕女孩成為「黑寡婦」，即她出身的特務訓練機構「紅屋」（Red Room），原來已被模仿大師控制。

反派模仿大師在漫畫的設定是他能複製其他人戰鬥技能、甚至可以模擬語音，有過目不忘的記憶力，他首次在1980年漫畫《復仇者聯盟》第195期登場，又名Tony Masters。

《黑寡婦》講述Natasha因為幫了美國隊長而被美國政府通緝繼而踏上流亡之路，她為了隱藏身分而重返她成長的俄羅斯。（《黑寡婦》海報）

模仿大師神複製5大超級英雄招式

預告中可見他觀看黑寡婦之前戰鬥的畫面，不只模仿了黑寡婦的動作，模仿大師更學美國隊長用盾牌、仿效鷹眼的射箭、做出黑豹的招牌動作、甚至學埋蜘蛛俠。網民紛紛猜測模仿大師一定是Natasha身邊的熟人或親人，甚至有影迷估其真正身份就是鷹眼。

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而早前曾有傳Iron Man可能會在《黑寡婦》現身，但暫時未有在新預告見人。據知，Natasha將會聯手Yelena Belova（Florence Pugh飾演）、Red Guardian（David Harbo飾演）、Iron Maiden 四個人對抗模仿大師，拯救「紅屋」的女生。到底電影如何銜接《復仇者聯盟：無限之戰》以及MCU 第四階段，影迷都表示非常期待，《黑寡婦》將於4月30日於香港上映。