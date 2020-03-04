【Marvel隊長】外星人斯克魯爾族原始造型曝光　網民：勁瘦好恐怖

Marvel Studios電影《Marvel隊長2》早前落實將於2022年上映，上集由貝兒娜森（Brie Larson）擔正主演，臨近開拍續集，再次有網民聯署要求她卸任「Marvel隊長」。 而最近Marvel 的視覺設計師 Ian Joyner就公開了，在《Marvel隊長》中外星種族斯克魯爾族（Skrull）的最初的概念圖，讓網民驚訝原來他們的原始造型相當可怕。

2019年2月上映《Marvel隊長》前，電影公開預告時都顛覆了大家對外星種族斯克魯爾族（Skrull）的印象。（《Marvel隊長》劇照）

斯克魯爾族最初造型

還記得2019年2月上映《Marvel隊長》前，當時電影公司公開預告，初時都顛覆了大家對外星種族斯克魯爾族（Skrull）的印象，連一些熟讀Marvel漫畫的粉絲都話有驚喜。

最近，Marvel Studios的視覺設計師 Ian Joyner，就在Instagram上公開了斯克魯爾族的最初的造型，從這張概念圖可見，斯克魯爾族比後來出街的版本，更瘦削、顏色沒那麼鮮豔、雙眼無神，造型比較可怕。Ian更留言指，這個版本是他們最初的設計，當時還沒有受到任何方向和指引下創作的斯克魯爾族人。

呢場戲突顯斯克魯爾族的人性

不少網民都留言指，這個原始造型比較詭異，不如最後版本那樣活潑，較易接受，但也有影迷覺得原始版本比較經典、更貼近漫畫的造型。

斯克魯爾族人的特質是可以隨意改變外型，而演出斯克魯爾人「Talos」的演員Ben Mendelssohn早前就曾表示，覺得在黃昏拍攝的那場戲是這部電影的核心，最能看到斯克魯爾人最有人性的一面。

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據知，《Marvel隊長》原本是講斯克魯爾這群外星人是反派，一直是等到導演Anna Boden和Ryan Fleck經過長時間討論後，才決定為斯克魯爾人洗白，讓故事更著墨在講述他們這個族群的家人、內心的想法以及在乎家庭的特質。