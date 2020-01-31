黑寡婦舊作《皮下之慌》或翻拍　網民期待施嘉莉再全裸演出

現年35歲的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）自2010年加盟Marvel，在《鐵甲奇俠2》飾演「黑寡婦」後在全球爆紅，擁有大量粉絲。不過，施嘉莉的演出一早已獲影迷關注，出名有樣有身材的她便曾在2013年的電影《皮下之慌》（Under the Skin）全裸演出。據外媒近日報道，這部片正計劃翻拍，影迷有望再次看到施嘉莉性感風采。

出名有樣有身材的施嘉莉，在2013年的《皮下之慌》（Under the Skin）曾有不少性感和全裸的演出，讓大家留下深刻的印象。（《皮下之慌》劇照）

《皮下之慌》由Jonathan Glazer執導，是一部科幻兼驚悚藝術片，故事講述女主角施嘉莉是一個在蘇格蘭捕殺、勾引男人的外星人，由外星人的角度諷刺人類的貪婪與自私。電影的票房大敗，但卻獲得不少好評，甚至獲不少刊物評為2014年最佳影片之一。

外媒報道指「黑寡婦」的舊作《皮下之慌》正計劃翻拍。（《皮下之慌》劇照）

曾於《皮下之慌》正面全裸演出

據外媒《Deadline》近日報道，著名製作公司A24和Silver Reel正為《皮下之慌》版權作投標，打算將這部科幻片翻拍、改編成驚悚劇集。施嘉莉當年除了在《皮下之慌》有全裸演出，更有不少打扮性感、出招挑逗和誘惑單身男子的場面，粉絲聽到這個消息後紛紛表示很期待再看到她的火辣演出。

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雖然新作未確定能否找回「黑寡婦」回歸演出，但當時施嘉莉在片中的正面全裸演出，確實吸引了不少影迷入場觀看，施嘉莉連當年出席首映都性感過人，認真吸引！只是施嘉莉今時不同往日，已成全球收入最高的女演員之一，所以劇組能否再邀得她參演這部新劇，仍然是未知之數。既然如此，影迷不如先重溫一下多年的精彩場面吧！