【手捲煙】袁富華杜燕歌齊演江湖大佬　鑲完金牙仲要學講台語

新型冠狀病毒肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，然而由新晉導演陳健朗執導，並由林家棟、袁富華、白只、Bipin Karma等主演的《手捲煙》，無懼疫情威脅，早前如常在九龍城開拍。在戲中飾演江湖大佬的杜燕歌及袁富華都有出席拍攝。 攝：陳順禎

杜燕歌及袁富華在《手捲煙》中飾演江湖大佬。（陳順禎 攝）

杜燕歌及袁富華分別都在《手捲煙》飾演江湖大佬，對於這類型的角色影迷都見慣見熟。雖然如此，但導演今次為兩人都安排了新挑戰。前者今次要挑戰台式國語；而後者則要克服咬字問題。

林家棟、袁富華、白只及杜燕歌早前拍攝一幕走私金錢龜生意的戲份。（《手捲煙》劇照）

杜燕歌表示：「廣東話OK，但不是特別準。至於普通話，今次要用台式國語，所以要問問台灣的朋友如何發音，還要有台語腔這樣才似台灣的江湖大佬。」至於袁富華就沒有這煩惱，仍舊以廣東話講對白，但就要鑲金牙演出。袁富華︰「最緊要克服咬字問題，真係會影響說話技巧。」

（左起）袁富華、杜燕歌、白只及林家棟早前在九龍城拍攝《手捲煙》。（陳順禎 攝）

除此之外，杜燕歌及袁富華繼《樹大招風》後，再次與林家棟合作，兩人都表示今次有更多的對手戲。杜燕歌大讚家棟：「佢真係好敬業，好多溝通，務求讓作品變得更好。」聽罷，袁富華也對家棟有讚無彈，他坦言認識家棟20多年：「他完全是個無架子的演員，在他身上學到好多東西，他會不斷研究如何做到最好。而今次對手戲較多，溝通也多了，大家目的就是做好這部戲。」