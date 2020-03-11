【手捲煙】無懼武漢肺炎如常開拍　林家棟：拍攝順利有鼓勵作用！

新型冠狀病毒肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，多部電影被迫押後上映及延期開拍。雖然如此，但由新晉導演陳健朗執導的《手捲煙》無懼疫情威脅，劇組今個星期如常在九龍城開拍，出席的演員包括林家棟、袁富華、白只及杜燕歌等。林家棟坦言疫情對電影業有影響，但他認為今次逆市開拍成功，能夠為其他電影樹立好榜樣。 攝：陳順禎

袁富華（左起）、杜燕歌、白只及林家棟等演員早前在九龍城開工拍攝《手捲煙》。（陳順禎 攝）

《手捲煙》早前在九龍城開機拍攝，林家棟、袁富華、白只及杜燕歌等演員都有出席。對於香港受疫情及不穩定氛圍影響，家棟承認聽到業界不少聲音：「跟許多行家接觸，我都明白現時有讓人裹足不前的感覺。」唯他續指出，雖然是個困難時刻，但對於電影業是好事，因為可以在這段時間沉澱，並好好籌備之後的路。

雖然香港受疫情及不穩定因素籠罩，但林家棟「幸慶」可以沈澱一番，等待新出路。（陳順禎 攝）

家棟就以自己為例：「我習慣拍戲先睇劇本，這時候就最好，當然不是幸災樂禍，在這環境可以沉澱下，想想將來想怎樣。」他最後還表示，不可以受氣氛影響：「就好像處理角色，並不是只有一面。」他還指出他理解本土電影製作量輕微下降，現階段只有諗好劇本先，才能有效增加本土製作。

林家棟及白只認為《手捲煙》逆市開拍，能夠對其他電業起到作用。（陳順禎 攝）

雖然疫情嚴重影響電影業，但《手捲煙》仍舊如常開拍，有份出席拍攝的家白只都表示，如果電影拍攝順利，是對業界的一種鼓勵。他稱：「拍攝的時候，工作人員又多，要做好多清潔及消毒。」唯他續指出：「如果今次拍攝順利，是一個鼓勵。」而家棟也認同今次拍攝更加注重衛生：「當然要注重衛生，保護身邊手足能。（拍攝）能夠順利完成，背後多了一層意義，就是鼓勵作用。」

另外，前年黃秋生以零片酬接拍首部劇情電影計劃得獎項目《淪落人》，今次《手捲煙》同屬首部劇情電影計劃得獎者，家棟也承認接拍是要「回饋這行業」：「我沒有簽約，導演及幕後都是新人，要回饋這行業，這起了一個鼓勵作用。」