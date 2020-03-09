【變種特攻】Dougray Scott談錯失演狼人機會　竟與湯告魯斯有關

眾所周知，在曉治積曼（Hugh Jackman）成為狼人前，劇組當年曾屬意羅素高爾（Russell Crowe）飾演狼人，但可惜遭後者婉拒。當時羅素高爾曾推薦了曉治積曼。可是當時導演拜仁辛格（Bryan Singer）卻沒有即時找曉治積曼，而是找來蘇格蘭男星Dougray Scott出演狼人。 可惜，當時Dougray Scott因拍攝《職業特工隊2》而無緣參演，近日他開腔談論當年失去「狼人」一角竟與湯告魯斯（Tom Cruise）的有關。

《變種特攻》在2000年上映時，風靡全球，也間接打開了超級英雄電影的開端。（《變種特攻》劇照）

由拜仁辛格執導的《變種特攻》在2000年推出時大獲好評，並成功開啟《變種特攻》電影系列及超級英雄電影的開端。除此之外，這電影另一具話題性的議題就是當年曉治積曼執三攤才有幸成為狼人。而在曉治積曼成為狼人前，《變種特攻》導演拜仁辛格在羅素高爾婉拒後，曾屬意由Dougray Scott擔任狼人一角。可是，最後連Dougray Scott因拍攝《職業特工隊2》而無緣擔任狼人一角。最終，劇組終於起用曉治積曼頂上。

在羅素高爾及Dougray Scott未能出任狼人的情況下，最終此角由曉治積曼頂上。（《變種特攻》劇照）

近日，Dougray Scott接受外國傳媒《The Telegraph》訪問，談及當年因《職業特工隊2》而失去參演《變種特攻》的機會。雖然這件事過了20年，但Dougray Scott仍感到失落。Dougray Scott把失去參演《變種特攻》狼人的機會歸咎於湯告魯斯，並稱：「湯告魯斯不允許我這樣做。當時我們拍攝《職業特工隊2》，他跟我說我必須留下直到來完成這部電影。」而當時Dougray Scott回覆湯告魯斯稱：「我會留下來，但我也會去演《變種特攻》。可是無論我說出甚麼理由，他都說我不能去。」

Dougray Scott因參演《職業特工隊2》而讓他失去《變種特攻》狼人機會，而他在《職業特工隊2》的角色也沒有後續。（《職業特工隊2》劇照）

Dougray Scott續指出：「他是一個非常強勢的人，其他人只能盡一切努力去完成這工作。」在Dougray Scott失去演出狼人的機會後，拜仁辛格終找來曉治積曼擔任狼人，餘下的就是歷史了。對於曉治積曼成為狼人，Dougray Scott大讚對方出色的演出：「我喜歡曉治積曼所做的的事情，他是一個很有愛心的人。」

曉治積曼在2017年完成《盧根》後，也宣布卸下狼人的職務。（《盧根》劇照）