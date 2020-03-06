湯告魯斯傳出秘婚知名女演員　當事人回應：我真係好混亂

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）自從於2012年與女星姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）離婚後沒再公開過戀情，就算有緋聞都只得個「傳」字，至今仍然單身。 不過，去年有外國八卦雜誌指湯告魯斯已秘密再婚，對方亦為荷里活知名演員，比湯年輕二十歲，二人因科學教而結緣，事隔一年「湯嫂」終於作出回應！

《OK! Magazine》去年2月老作湯告魯斯與Elisabeth Moss秘婚。（雜誌封面）

出名愛放流料的八卦雜誌《OK! Magazine》，於去年二月以封面故事報導湯告魯斯與年輕二十載的女星Elisabeth Moss秘婚，指二人同為科學教教徒而相識相戀，仲刊登一張疑似兩人的接吻合照作證據，不過就睇唔到女方個樣。報道出街後，湯告魯斯與Elisabeth Moss都沒有回應，這段「婚姻」亦不了了之。

Elisabeth Moss日前上節目宣傳新片《隱形客》時回應與湯告魯斯的婚訊啼笑皆非。（影片截圖）

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直至近日Elisabeth Moss上節目《Watch What Happens Live with Andy Cohen》宣傳新片《隱形客》（The Invisible Man）時，被主持人再次問及事件，她終於有回應：「我真係好混亂，好多人傳訊息同我講：『我唔知嘅？點解你唔話我聽？』，我啲朋友仲恥笑我，大家都知根本唔係真嘅。」「然後我睇見本八卦雜誌封面，就諗：我都冇剪過呢個髮型，本應張相係我哋兩個，但我啲頭髮唔係咁樣。」