湯告魯斯傳出秘婚知名女演員　當事人回應：我真係好混亂

荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)自從於2012年與女星姬蒂賀姆絲(Katie Holmes)離婚後沒再公開過戀情,就算有緋聞都只得個「傳」字,至今仍然單身。 不過,去年有外國八卦雜誌指湯告魯斯已秘密再婚,對方亦為荷里活知名演員,比湯年輕二十歲,二人因科學教而結緣,事隔一年「湯嫂」終於作出回應!

《OK! Magazine》去年2月老作湯告魯斯與Elisabeth Moss秘婚。(雜誌封面)

出名愛放流料的八卦雜誌《OK! Magazine》,於去年二月以封面故事報導湯告魯斯與年輕二十載的女星Elisabeth Moss秘婚,指二人同為科學教教徒而相識相戀,仲刊登一張疑似兩人的接吻合照作證據,不過就睇唔到女方個樣。報道出街後,湯告魯斯與Elisabeth Moss都沒有回應,這段「婚姻」亦不了了之。

Elisabeth Moss日前上節目宣傳新片《隱形客》時回應與湯告魯斯的婚訊啼笑皆非。(影片截圖)

直至近日Elisabeth Moss上節目《Watch What Happens Live with Andy Cohen》宣傳新片《隱形客》(The Invisible Man)時,被主持人再次問及事件,她終於有回應:「我真係好混亂,好多人傳訊息同我講:『我唔知嘅?點解你唔話我聽?』,我啲朋友仲恥笑我,大家都知根本唔係真嘅。」「然後我睇見本八卦雜誌封面,就諗:我都冇剪過呢個髮型,本應張相係我哋兩個,但我啲頭髮唔係咁樣。」