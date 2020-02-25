【武漢肺炎】《職業特工隊7》威尼斯停機　湯告魯斯被困豪華酒店

武漢肺炎繼續在全球肆虐，就連正在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集的湯告魯斯（Tom Cruise）亦受到影響，更被迫滯留在威尼斯的五星級酒店，無奈停止拍攝工作，今次就真係Mission Impossible！

武漢肺炎繼續在全球肆虐，意大利因應疫情將北部多個城鎮「封城」，正在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集的湯告魯斯（Tom Cruise）亦受到影響。（《職業特工隊：叛逆帝國》劇照）

意大利北部封城

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊》系列電影，在今個月20日就抵達意大利準備拍攝《職業特工隊》第7集。

劇組本來更打算在當地的面具嘉年華取景，怎料意大利的疫情愈來愈嚴重，意大利當局已禁止大型聚會，又將北部地區超過十座城鎮「封城」兩周，連一年一度的威尼斯嘉年華也取消了最後2天的活動，希望阻止病毒擴散。

湯告魯斯被迫滯留五星級酒店

劇組拍攝停頓，湯告魯斯被迫滯留在威尼斯格瑞提皇宮酒店（Gritti Palace Hotel）直至3月1日。而英國劇組人員已在周一返回英國，初步檢測表示演員及工作人員都未有感染。

格瑞提皇宮俯瞰威尼斯大運河，在15世紀首次啟用時，是用作貴族家庭的私人住所。1895年，格瑞提皇宮正式成為豪華酒店，配備威尼斯風格的客房，水療中心、健身房、豪華餐廳和24小時客房服務等設施。

旺季期間部分房型房價超過28000元，同一房型如果現時訂房就比較便宜，只需17000元就可住一晚。

+ 5 + 4 + 3

派拉蒙影業（Paramount Pictures）就發出聲明表示：「為了顧及演員和劇組人員的安全與健康，以及因應武漢肺炎威脅，威尼斯地方政府暫停公共集會活動，我們將調整暫停在威尼斯拍攝3週製片計畫，這原本是《職業特工隊7》大規模拍攝行動的第一站。」但未有說明預計何時再開拍。