【口罩工廠】Mask Factory唐先生拍戲出身　曾與周潤發張國榮合作

新冠肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，市民仍需四出撲口罩，多間本土製造口罩商先後投入運作，希望為大眾解決燃眉之急，其中「口罩工廠」（Mask Factory）於上周五舉行預售，80萬人迫爆網站，成為全城熱話。 不過，近日有網民先後在討論區大數口罩工廠的不是，昨日（15日）更有人圖文並茂出Post指口罩工廠撤走機器準備潛逃，令更多市民質疑幕後負責人是何方神聖，自稱是電影人出身的他，拍過大家耳熟能詳的作品。

唐先生（右）創辦口罩工廠推香港製造口罩，一直被網民力數不是。（口罩工廠Facebook圖片）

口罩工廠創辦人「唐先生」全名為唐家輝，自稱電影人的他透露，9歲時入行拍攝吳宇森執導的《縱橫四海》，戲中飾演童年時代的張國榮。後來拍過一大堆《陰陽路》系列電影，仲有邱禮濤執導的《等候董建華發落》等，最後一部作品為2003年的《陰陽路十九之我對眼見到野》，但相信沒幾多觀眾記得他的演出，難怪當他以電影人自居開辦口罩工廠，大批網民急不及待要起底。

唐家輝電影作品截圖

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唐先生（左）近年在內地做導演。（Facebook圖片）

記者發現，近年唐家輝以化名「畢基」執導過幾部內地網絡電影，其實「畢基」是唐在《陰陽路》系列中飾演「龍婆」羅蘭兒子的角色名，想不到若干年後以此名再戰電影界，仲拍過一套《少女龍婆》，找來邵音音飾演龍婆。此外還有一部未上映的《九尾狐》，共同導演竟然有謝天華。

唐先生（左三）在內地拍下幾部網絡電影。（Facebook）