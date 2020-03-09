捷克紀錄片搵少女扮12歲女童　引2000名疑似性罪犯蒲頭要警方介入

捷克紀錄片《V síti》（英譯：Caught in the Net）上月尾公映後引起嘩然，連其他國家的媒體都有關注。這部作品找來3名女生扮成12歲女童，透過社交媒體結識不同年齡的男子，竟引來逾2400名潛在性罪犯蒲頭，最後更驚動警方介入。

《V síti》找來3名已成年的女生扮成12歲女童引變態網民上釣。（Facebook圖片）

《V síti》兩名導演Barbora Chalupová與Vít Klusák找來3名擁有「童顏」的成年女子，假扮成12歲女童在互聯網上跟不同男子交談。劇組特意在片場搭建出三間睡房及洗手間，讓演員扮成身在家中，而三位女主角更帶同毛公仔、擺設及童年照片等私人物品放在「房間」內，務求拍攝環境更加逼真。

演員在拍攝場景內放置私人物品增加逼真感。（預告截圖）

女主角要靚女兼童顏。（Facebook圖片）

為確保演員安全，除劇組工作人員外，拍攝現場仲有心理學家、性學者、律師及犯罪學家在場提供支援。不出導演所料，三位女孩成功吸引到大批陌生男子攀談，10日拍攝期內總數高達2458名潛在性罪犯出現。為何會列為在性罪犯？皆因三位女主角在對方提出不同程度的性要求前，都會跟對方說：「我只有12歲」，而對方表示沒問題的話，就已經觸犯罪行。

3位女演員話能夠令更多小朋友免受傷害，她們的犧牲是值得的。（Facebook圖片）

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這群潛在性罪犯提出的要求令人咋舌，最基本有互傳裸照、視訊性愛（包括對於鏡頭露出性器官手淫），有些甚至要求相約外出發生性行為，對方願意付出金錢作為報酬。在劇組人員的周密保護下，女演員曾外出與男網民見面，有次其中一名男子帶同另一成年女子前來，並問演員：「是否已經有月經？」、「是不是處女？」等不應該向12歲女孩發問的問題。

搭景真係幾逼真。（電影劇照）

呢位最似12歲，但其實最高大。（網上圖片）

為求讓目標人物露出狐狸尾巴，劇組安排假裸照來滿足他們，有人收到裸照後以此作威脅，對女演員作更過分要求，亦有人會向女演員傳送更變態的內容，包括兒童色情影片及人獸交影片等。據悉，劇組將接觸過的潛在性罪犯名單交給警方，至今有9男1女需接受調查，他們面臨性脅迫、販賣及傳播色情製品製作色情製品的過程中虐待兒童等罪名，並中一名男子獲判緩刑。

鏡頭外笑得出，拍攝時就好緊張。（電影劇照）

其中一名女演員、現年20歲的Sabina Dlouhá表示拍攝後需要睇心理醫生：「我持續回想起那些男人的訊息及視訊，而其實我在保護其他女孩及男孩。」她指出為了更似12歲女生，特意回到小學與相約年紀的女生交談，了解她們的想法及言行。另一位22歲演員Anezka Pithartova就透露，開始拍攝幾秒就收到不雅照片，她亦被迫要傳（假）裸照，至今仍有心理陰影。

有咁多人傍住先冇咁驚。（電影劇照）

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電影剪輯成兩個版本，15歲以上人士可以觀看足版，而另一個較短的63分鐘版本就適合12歲以上觀眾欣賞，導演Vít Klusák說早前曾舉辦一場放映會，招待了70名11至14歲的觀眾，事後進行了兩小時分享環節，讓他感受最深的是，有小朋友記下所有在使用互聯網時保護自己的措施，這亦是拍攝這部作品的其中一個主因。